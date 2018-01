Las verdaderas razones por las que las Campos se llevan a Bigote a Chile

Fue durante la emisión del reality de Las Campos en Miami cuando las protagonistas desvelaron la que sería, a todas luces, su próxima aventura: pasar por el quirófano para retocar sus imperfecciones. Sin embargo, había una 'mentira' escondida en sus declaraciones. No, ese no iba a ser su próximo paso. Ni Japón tampoco. Ellas se dejaban hacer cuando se les preguntaba, pero no aclaraban nada. Hasta ahora. María Teresa Campos (76 años) y sus hijas, Carmen (51) y Terelu (52), pondrán rumbo a Santiago de Chile el próximo miércoles 1 de febrero.

Pero ahí no acaban las novedades. No irán solas, las acompañará el mejor de los cicerones, el humorista Edmundo Arrocet (68). El cómico vuelve a la acción, a ocupar el papel protagonista de los comienzos del reality. Si bien en el principio de esta nueva temporada Teresa argumentaba la ausencia de Bigote pretextando que no tenían que hacerlo todo juntos, ahora se desdice. Quiere a su hombre a su lado en las arduas grabaciones y pretende hacerle el mejor de los homenajes en su país, como ha podido saber JALEOS.

Carmen Borrego, Teresa Campos y Terelu. Gtres

"Viajan a Chile para conocer los orígenes de Bigote desde que llegó a los 11 años de Argentina. Irán a los lugares donde él creció y se educó y conocerán a algunos de sus mejores amigos de la infancia", cuenta a este medio una persona muy cercana al chileno. Se tratará de una regresión muy emocionante y, de paso, Teresa podrá admirar más a la persona que le devolvió la ilusión en el amor.

Además, este medio conoce que se está estudiando la posibilidad de que se reúnan en Chile los hijos de Edmundo. De momento, Maximiliano habría aceptado: "Teresa está como loca con el nieto de Bigote, al que conoció esta pasada Navidad". Lo que todavía es una incógnita es si podrán viajar a Chile las hijas del cómico, Gabriela y Estefanía. La grabación de este episodio especial de las Campos terminará en Argentina, con el objetivo de conocer más de cerca cómo fue la infancia de Edmundo. Queda claro que Bigote vuelve con más fuerza que nunca a protagonizar el universo Campos.

Alexis, sobre el viaje a Chile: "Yo me pagaré el mío por mi cuenta"

Alexis junto al humorista en una imagen de 2016. Gtres

Alexis Ledgard lleva toda la vida siendo el hijo 'bastardo' de Edmundo Arrocet. Se trataron durante su infancia, se vieron a trompicones, pero para Alexis la figura de su padre en el transcurso de la vida era borrosa. Él siempre ha querido el calor de un progenitor, pero atrás quedó el tiempo del rencor y la aceptación se abrió paso.

Cuando este medio se pone en contacto con él para conocer su impresión acerca de la posible reunión familiar en Chile, Alexis tira de diplomacia: "Me parece muy bien, una más de muchas que tienen". Pero, ¿le hubiera gustado que contaran con él? "Yo estoy deseando conocer a mis sobrinos y a mi hermana mayor, pero ya viajaré yo por mi cuenta pagándomelo cuando pueda". Define la relación con su padre en la actualidad como "estupenda" y asegura no tener más que opinar. Qué lejos parecen quedar aquellos tiempos en los que reclamaba cariño por los platós de televisión.

