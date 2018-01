El villancico de Teresa y Bigote, un fracaso: los expertos analizan sus escuchas

A finales de 2017 María Teresa Campos (76 años) y Edmundo Arrocet (68) hacían realidad su sueño, uno de muchos que han ido construyendo desde el comienzo de su relación: ambos se metían en un estudio y grababan Ven a mi casa esta Navidad, el villancico navideño con el que deseaban una feliz pascua y abrían las puertas, metafóricas, de su casa.

En este proyecto había mucha ilusión; María Teresa siempre ha demostrado sus dotes musicales en los programas que ha presentado y participar en este villancico coronaba su incursión en el mundo de la música, además de suponerle un revulsivo tras el ictus isquémico que padeció. Le puso las pilas. Fue el 18 de diciembre cuando la pareja presentaba el tema en exclusiva, y riguroso directo, en el programa de Ana Rosa Quintana (62).

El humorista y la malagueña en el escenario de 'AR'.

Sobre el escenario, Teresa y Bigote demostraron no solo su talento, sino una complicidad innegable. Desde ese día, en que salió al mercado en distintas plataformas musicales, hasta la actualidad, ¿cuál ha sido la acogida del villancico? ¿Ha tenido tantas reproducciones como se esperaba? JALEOS tiene la respuesta.

Menos de mil escuchas: "Nada significativo"

Teresa y Edmundo. Gtres

Este medio se ha puesto en contacto con Miguel Bañón, el responsable de comunicación de Spotify: "A nivel de escuchas, tiene menos de mil, o sea que no es un número muy significativo y no he visto que haya habido un pico extraordinario de escuchas en la canción". En esa discreta recepción, ¿qué tipo de perfiles son los que más han escuchado el tema?, pregunta este medio. "Un 51% son hombres, frente al 49% de mujeres. La edad de los usuarios que han escuchado la canción sí varía algo más: 35% usuarios entre 49-59 años de edad; 27% usuarios entre 28-34 años y un 14% entre 18-24 años".

Teniendo en cuenta que Teresa Campos y el cómico son dos personas cuyo éxito profesional en sus respectivas áreas se remonta a varias décadas atrás y que su público objetivo son personas adultas, no es de extrañar que la edad que más ha recalado en su debut musical oscile entre los 49-59 años. En cambio, el target joven se descuelga en un 14% de seguimiento. Estos son los datos facilitados por Spotify, pero, ¿son tan discretas las reproducciones en otros medios musicales?

"El Día de la Madre sale el disco"

En concreto, este medio se ha puesto en contacto con Óscar Gómez, el productor del villancico de la plataforma Cargo Music Entertainment. Para este responsable, la reacción del público ha sido aceptable hasta el momento: "Ha sido buena teniendo en cuenta con quién se compite y al ser un villancico con una vigencia tan corta centrado solo en la Navidad".

No obstante, hay bastantes esperanzas de que el periplo musical de Teresa y Edmundo tome impulso en los próximos meses: "El día de los enamorados vamos a hacer un tema con más recorrido y será cerca del Día de la Madre cuando salga a la venta el disco". A la luz de sus palabras, este tema navideño ha sido tan solo "la punta del iceberg"; la pareja despuntará.

Dice el dicho que para gustos, los colores. Este medio se ha puesto en contacto con un productor musical -que prefiere el anonimato-, cuya opinión del villancico dista de la de Óscar Gómez: "El villancico está muy cuidado y se nota que hay calidad en él, pero son dos voces que se aprecia claramente que no están en su hábitat, por mucho que se moldeen e intenten ir a compás. Dentro de lo bien construido que está se podría entender este villancico como algo gracioso, pero nunca como algo contra lo que competir en una plataforma musical".

En su versada opinión, ¿qué le parece la participación de María Teresa? "No comprendo en qué momento Teresa accedió a participar en él. Es una idea más propia de Edmundo, pero creo que es un desprestigio para Teresa. Conociendo su capacidad de exigencia y su profesionalidad, debe estar que trina ante este escaso éxito en las reproducciones".