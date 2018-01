Terelu se gastará 6.000 euros en una liposucción, pero no serán suficientes

Corría el año 2014 cuando Terelu Campos (52 años) -apenas salida victoriosa del cáncer que padeció- se rendía y abandonaba el reto que le propuso Sálvame para recuperar su otrora espectacular figura. Ni gimnasio ni terapia emocional. "Hay cosas que todavía se tienen que reajustar en mí, pero no me siento derrotada ni desesperada", aseguraba Terelu por entonces.

Cuatro años después, esos kilos de más aún colean en el cuerpo de la hija de María Teresa Campos (76). Cualquier medida hasta el momento resultaba baldía. Sin embargo, dejados los medicamentos y completamente fuera de peligro, Terelu ha dado con la solución más efectiva y así lo anunció en Sábado Deluxe: "Me voy a someter a una liposucción en 2018".

Por fin verá solución a ese martirio que, con más estoicismo o con menos, ha sobrellevado estos años de no reconocerse en el espejo; de sufrir porque este no le devolviera la imagen deseada. "A veces se me hace cuesta arriba verme", ha llegado a lamentarse la presentadora. Pero la colaboradora necesita volver a ser quien fue y ha optado por la cirugía estética. Pero, ¿cuánto dinero deberá desembolsar Terelu para la liposucción? ¿Qué tipo de intervención es la más adecuada dado su físico? ¿En qué clínica planea operarse? JALEOS se ha puesto en contacto con tres centros especializados para resolver estas cuestiones.

Un presupuesto entre los 2.800 y 7.000 euros

"No existe un presupuesto exacto, depende mucho de un diagnóstico más preciso, pero incluyendo quirófano, anestesia, ayudantía, honorarios del Cirujano, estaría entre 2.800- 7.000 euros", aseguran a este medio desde la Clínica Elena Jiménez. Tras esta intervención, "sería muy recomendable -si no obligatorio- una serie de masajes de drenajes linfático cuyo importe estaría incluido en el precio. Al presupuesto mencionado habría que añadir los análisis preoperatorios previos (en torno a 90€), aunque también los puede realizar el paciente por su cuenta siempre que incluyan los tiempos de coagulación".

Con vistas a una intervención lo más indolora posible, muy probablemente Terelu Campos practique un Programa de Recuperación Acelerada. "Solemos operar con anestesia local y sedación, con lo que la recuperación de la anestesia es casi inmediata, no debiendo permanecer en el hospital ninguna noche", apostillan desde la citada clínica.

Sin embargo, desde SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética) puntualizan que existen casos en que se debe pasar noche: "En los casos de intervenciones muy extensas, para lo cual puede ser necesario un ingreso de 24 horas. Al acabar, se coloca una faja, medias o vendaje elástico sobre la zona tratada para controlar la inflamación y el sangrado y ayudar a la piel a adaptarse al nuevo contorno".

"Le recomendamos una banda gástrica"

Por otro lado, JALEOS se ha puesto en contacto con la Clínica Bruselas, muy conocida entre los famosos. De hecho, en este centro se sometió Kiko Rivera (33) a una operación de banda gástrica. Desde esta clínica, ¿qué tipo de intervención se le recomienda a Terelu Campos? "Como ella ya se ha sometido a alguna cirugía estética, le recomendaríamos claramente una banda gástrica para reconducir sus hábitos alimenticios y conseguir el peso óptimo (estamos viendo los buenos resultados que tiene con Kiko Rivera, al que operamos en verano) y así tener un resultado definitivo. Una liposucción no es un tratamiento para adelgazar", asegura un responsable.

En realidad, tal y como subrayan a colación desde la Clínica Elena Jiménez, "la gran novedad de la liposucción es que parte de la grasa sobrante que se extrae, se puede rellenar en otras zonas del cuerpo. Ya sea corporal o facial, para remodelar zonas donde falta grasa. Probablemente este sea un tratamiento adicional que se realiza. Mucha gente aprovecha para rellenar pómulos, o inclusos los más atrevidos glúteos". ¿Estaría Terelu pensando en perfeccionar, de paso, alguna parte de su cuerpo en forma de relleno?

Teniendo en cuenta que Terelu Campos tiene un trabajo en televisión al que no puede faltar demasiado tiempo, ¿cuánto tiempo tarda una paciente en estar en pleno forma? "Cada caso y persona es distinto. Lo normal es una recuperación de una semana para hacer una vida casi normal, pero hay excepciones cuyo post-operatorio puede ser más largo".

¿Cuál sería el precio estimado de una liposucción?, pregunta este medio a la Clínica Bruselas. "Si se sometiese a una lipoescultura integral, estaríamos hablando de unos 6.000 €", por lo que haciendo una media la hija de Teresa Campos deberá pagar cerca de un millón de pesetas por volver a estar como en su etapa de Telemadrid.

¿Dónde se operará Terelu Campos?

Se trata de una de las grandes incógnitas; ¿qué centro escogerá Terelu Campos para operarse? Sin duda, se pondrá en las mejores manos y JALEOS se ha puesto en contacto con una persona versada en este tipo de intervenciones estéticas. Ha operado a multitud de rostros populares y por secreto profesional prefiere que su nombre no se desvele. "Aunque las Campos son muy afines a la Fundación Jiménez Díaz, donde Teresa tiene buenos amigos, creo que Terelu se pondría en otras manos, por así decirlo, más mediáticas. Lo más probable es que opte por la Clínica Menorca o que deposite su confianza en manos como las del doctor Enrique Monereo o del catalán Iván Mañero, uno de los mejores", opina este cualificado. Este medio se ha puesto en contacto con la Clínica Menorca, la cual ni confirma ni desmiente la información. Más bien 'esquivan' la responsabilidad: "Sea verdad o no debe ser Terelu quien lo diga". ¿Habremos dado en la diana? Tiempo al tiempo.