Si te piensas que sabes más de famosos que JALEOS, ¡demuéstralo en este test!

Todas las personas somos curiosas por naturaleza, nos gusta otear tras la mirilla para ver cómo le va la vida al vecino, amigo o familiar. Y, sobre todo, a los famosos, cómo no. Sus alegrías, pero ante todo sus penas. Se confiese o no, el corazón engancha y habrá muy pocas personas que no sepan por qué Belén Esteban (44 años) está a la cresca con Toño Sanchís (44), cómo se llama su hija mayor de edad, quién ha sufrido un ictus este año o qué colaboradoras de Sálvame han estado a punto de perder su puesto de trabajo. Por no hablar del culebrón con el que Mediaset cierra el año: el romance pecaminoso de Gustavo González (52) con María LaPiedra (33).

¡Vaya preguntas más fáciles!, ¿verdad? Si os creéis muy listos y que manejáis el mundo del corazón a la perfección, atreveos a hacer este test que ha preparado JALEOS con los acontecimientos más importantes que han sucedido en 2017. Al final del mismo, puede que tu opinión de ti mismo no sea la misma. O sí, en ese caso podrás brindar por lo inteligente que eres.