Descubrimos los cinco zapatos favoritos de Manolo Blahnik

Con motivo de la exposición 'Manolo Blahnik: El arte del zapato' presente en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, el icónico diseñador ha creado, por primera vez, el diseño de una copa inspirada en sus zapatos exclusivamente para Tanqueray No.TEN.

Esta creación, inspirada en los momentos de celebración y éxito, es fruto del espíritu creativo y apasionado tanto del diseñador como de la ginebra. El estilo art decó tan característico de la botella de Tanqueray No. TEN se fusiona con la tradición y estética clásica de Manolo Blahnik (75 años) para un resultado perfecto y muy original.

En una entrevista a Europa Press Manolo Blahnik ha hablado sobre la exposición y sobre este peculiar diseño.

P. ¿Qué colores han predominado a lo largo de tu trayectoria profesional? ¿Qué ejemplos podemos ver en la exposición "El Arte del Zapato"?

R. Dos de mis primeros diseños, y a día de hoy mi favoritos, - el Brick shoe y el zapato para Ossie Clark - ambos en tonos verdes. Este color siempre ha tenido un gran significado para mí, ya que me recuerda a las maravillosas plantas botánicas de mi casa en las islas canarias.

¿Qué momento de la historia te inspira (o te ha inspirado) más?

La primera vez que fui a Londres, al inicio de los años 70, estábamos en un momento de emoción y esperanza. Se empezaban a romper las reglas y la ciudad estaba en plena efervescencia. Allí se podía respirar la libertad como nunca antes se había experimentado.

Creaciones de Manolo Blahnik. Gtres

¿Cuáles son tus cinco pares de zapatos favoritos presentes en la exposición?

Mis cinco pares de zapatos favoritos que se pueden ver en la exposición son los Brick Shoes, Ossie Clark 'The Ivy, Tortura, Lagarta y Ouf.

¿Qué te ha inspirado para crear el diseño de la copa de Tanqueray No. TEN?

Fue la peculiar forma de la botella lo que más me llamó la atención. Me gusta jugar con diferentes formas y siluetas y me pareció interesante utilizar la botella como tacón.