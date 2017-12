El orgasmo de Terelu comiéndose un perrito en Nueva York

Después de abrir las puertas de sus casas y mostrar su faceta más íntima y personal con los espectadores, María Teresa Campos (76 años) y sus hijas Terelu (52) y Carmen (51) salían fuera de España en la nueva entrega de su reality para que la audiencia pudiera ver cómo se comportan más allá de su zona de confort.

Y así, en el capítulo emitido este miércoles, los espectadores pudieron descubrir cómo qué tal se les daba el inglés a las tres, la obsesión de Terelu por los perritos, el pánico de Carmen a volar o hasta donde llega llega la pasión de María Teresa por los zapatos.

Tal es esta que la matriarca del clan no tuvo inconveniente en gastarse 3.700 dólares en zapatos en una tienda exclusiva de Nueva York, a pesar de la negativa de Terelu a que se gastara tanto dinero en un regalo. “No necesito nada. A mi me hace falta el dinero”, le decía. “Para el que le regalan es una alegría. Para mí regalar es un motivo de satisfacción”, contestaba la madre.

Teresa Campos.

“I have mi línea de zapatos”, le explicaba la presentadora a una de las dependientas demostrando su poco conocimiento del inglés. De hecho, cuando tenían dudas, tanto Teresa como Carmen, pedían ayuda a Terelu, quien salvo sus ‘Can I help me? (puedes ayudarme), conseguía desenvolverse. “Yo entiendo mejor el inglés que el americano”, explicaba.

La colaboradora de Sálvame se convirtió en la absoluta protagonista del capítulo debido a su pasión por los perritos calientes para la que, más inri, la productora decidió ponerle de música la canción de Becky G, Mayores y que dice: “A mi me gustan más grandes”.

“Como siga comiendo perritos, cuando llegue a Madrid diré guau guau”, dijo Terelu, que hasta simuló un orgasmo comiéndose un perrito aprovechando que estaba en el restaurante donde se rodó Cuando Harrry encontró a Sally.

Terelu Campos

Aunque para momento cómico la respuesta que les dio a las tres el camarero del Club 21, un restaurante exclusivo de Nueva York donde algunas mesas llevan el nombre de comensales famosos. “A partir de ahora puede ser la mesa de Las Campos”, decían las tres. “O no”, les contestaba el camarero.

Este capítulo también dejó otros momentos cómo el de María Teresa Campos emulando la mítica escena de Audrey Hepburn en el filme ‘Desayuno con diamantes’ en la puerta de Tiffany & Co; Terelu y Carmen intentando coger el metro en Nueva York o el regateo de Terelu en Chinatown.