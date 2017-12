Las Campos, muy criticadas, por comprar falsificaciones en Nueva York

En su viaje a Nueva York, Terelu Campos (52) y Carmen Borrego (51) no quisieron perder la oportunidad de acudir a Chinatown esperando encontrar el mercadillo clandestino donde se venden todo tipo de falsificaciones de las alta costura y demás marcas de elevados precios.

"Yo no puedo defender las imitaciones porque me parecen una faena hacia las marcas", reconocía a cámara Borrego. "Pero bueno, si de vez en cuando te compras una imitación tampoco cometes ningún delito", añadía.

Por su parte, su hermana confesaba que "cuando he podido tener un Chanel lo he tenido y cuando no lo he podido tener, no lo he tenido y no me ha pasado nada".

Estas declaraciones, sin embargo, no han sido bien recibidas en redes sociales, donde han sido duramente criticadas por comprar falsificaciones en la ciudad de los rascacielos. De hecho, la Asociación para la Defensa de la Marca ha pedido a Telecinco un "12 meses 12 causas" dedicado al peligro de las falsificaciones para compensar las declaraciones de Las Campos.

Desde #Andema lamentamos profundamente la emisión en @telecincoes de @lascampostv comprando #falsificaciones en NY. Los personajes públicos han de dar ejemplo y detrás de cada #falsificación hay crimen organizado, explotación, evasión de impuestos y peligros para la salud. — ANDEMA (@andema_es) 28 de diciembre de 2017

#LasCamposNY pensé que la madre era algo de profesional y que eran las hijas las buscavidas, pero lo de ayer fue patético, que aporta ver a un trío de garrulas viajando a NY por la patilla? comprando falsificaciones, cosa que es delito y encima lo justifican!!! — arrobero (@arrobero1) 28 de diciembre de 2017

POR FAVOR, la piratería es delito, aunque la compres en Nueva York ¿No les da vergüenza? #LasCamposNY — Pablo Diaz Sanfeliu (@psanfeliu) 27 de diciembre de 2017

#LasCamposNY a ver si explicáis un poco mejor eso de comprar falsificaciones y fomentar la economía sumergida... — Javier Huerga (@JavierHuerga) 27 de diciembre de 2017

Me parece fortísimo el momento “compro falsificaciones y lo defiendo” de #LasCamposNY Fomentar mafias, y robar el talento de empresas que pagan impuestos. Espero que las mismas marcas falsificadas que compran espacios publicitarios en @telecincoes se pronuncien... — Txema Miron (@fadfix) 27 de diciembre de 2017

#LasCamposNY se gastan 3000 euros en zapatos y la tipa se va a regatear a loa chinos por bolsos de imitación esto es demencial — javier galvan (@fjgalvanr) 27 de diciembre de 2017

No puedo defender las imitaciones, pero me he comprado 6 en un momento #LasCamposNY — AGP (@Garrrcita) 27 de diciembre de 2017

#LasCamposNY haciendo apología de la imitación pero no para aparentar, claro. Qué vergüenza. — Aitzi (@aitzi_aitzi) 27 de diciembre de 2017

#LasCamposNY pagango a las mafias de bolsos de imitación y Telecinco grabándolas. Todo muy normal. https://t.co/IUNTHhC7mL — LaNazaPower (@lanazapower) 27 de diciembre de 2017