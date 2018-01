Terelu, a la desesperada: se mete a diseñadora de joyas con un empresario cordobés

Ella necesita más, no le basta con su trabajo en Sálvame ni el éxito de su libro y el reality que coprotagoniza. Todo parece indicar que su nivel de vida reclama de más ingresos. Por eso, Terelu Campos (52) se lanza a la desesperada a otro 'bote salvavidas económico'. Se encontraba el clan Campos en pleno periplo por Miami cuando, de repente, la benjamina de las hermanas, Carmen Borrego (51 años), sorprendía a la mayor con una misteriosa bolsita. No, no se trataba de un regalo de esos con los que tanto se agasajan de cara al espectador.

El contenido eran anillos, pulseras y demás alhajas 'byTRLU'. Pero, ¿qué es TRLU? Ni más ni menos que la línea de joyas que está preparando la colaboradora en el más absoluto de los secretos. Misterio hasta que llegó EEUU, cuando su hermana quiso enseñarle un 'aperitivo'. "Ya que las Kardashian tienen una, aquí tienes una muestra de tu línea de joyas, que ni tú has llegado a ver, pero yo sí", aseguraba Borrego. Pese a lo sorpresivo, esta escena, la de las alhajas, pasó prácticamente inadvertida para gran parte del público, pero en la que reparó JALEOS.

Carmen Borrego en imagen de archivo. Gtres

Este medio se ha puesto en contacto con Carmen para conocer todos los detalles de la que será, de seguro, la nueva e ilusionante apuesta profesional de Terelu tras arrasar con la venta de su libro, Terelu Campos frente al espejo, e incluso traspasar al mismísimo Mario Vargas Llosa (81). ¿Deberían temblar Mila Ximénez (65) o Sara Carbonero (33)?

"Se trata de algo ponible para la mujer moderna de hoy. Es una colección de joyas sencilla y bonita. Nada exagerada, es oro, pero no de alta joyería. Tendrá un precio muy asequible", ha asegurado Borrego a este medio. Cuenta la hija menor de Teresa Campos (76) que llevaba mucho tiempo dándole la monserga a su hermana para que se lanzara en este apasionante proyecto: "Se lo propuse yo a Terelu, le decía que a la gente le gusta ver a las personas que hacemos imagen con joyas que sean nuestras, en vez de llevar las de los demás".

"Se pone a la venta en marzo"

La colaboradora de 'Sálvame'. Gtres

¿Quiénes son los fabricantes?, se interesa este medio. "Son personas anónimas, eso sí, los mejores fabricantes de joyas de Córdoba. Ellos no comercializan, la colección es de Terelu", aclara, categórica, la benjamina. Es Carmen quien está más pendiente del proyecto, la artífice en la sombra desde el alumbramiento de la idea: "Estoy yo con el tema, aunque es Terelu quien da el visto bueno". ¿Qué opina Teresa? "Ella está encantada y al tanto de todo, muy ilusionada". ¿Cuándo saldrá a la venta?, remata esta publicación. "Será en el mes de marzo cuando todos los medios conozcan el resultado".

Cabe recordar que la matriarca del clan, María Teresa, es una fetiche de los zapatos y que cuenta con su propia línea de calzado. Sin duda, las Campos se están abriendo horizontes en el mundo empresarial más allá de su zona de confort en televisión. Todo lo que tocan se convierte en oro.

Aprovechando la conversación con Borrego, este medio se ha interesado por las operaciones de cirugía estética que ella y Terelu van a televisar en su reality: "Solamente puedo decirte que no hemos dejado de grabar desde lo de Miami, seguimos grabando". ¿La operación está cerca?, insistimos. "Estamos grabando", responde una lacónica y divertida Carmen Borrego. Todo apunta a que viajarán a Japón con una renovada imagen.

