El monumental enfado de Terelu: "Te doy una hostia y te pongo del revés"

Como ya avanzamos en JALEOS hace unos días, Terelu Campos (52 años) estuvo a punto de llegar a las manos con un chico de compañía en un hotel durante el último capítulo de Las Campos en Miami emitido este viernes en Telecinco.

Todo sucedió cuando el joven se acercó a la colaboradora de Sálvame para saludarla tras reconocerla y querer tomar algo con ella, su hermana Carmen Borrego (51) y una amiga. Sin embargo, finalmente se descubría que en realidad era un chico de compañía, lo que hizo enfadar a Terelu.

"Esto es una cámara oculta para tocarme los cojones, ¿no?", decía la colaboradora de Sálvame, mientras Borrego le echaba amablemente de la mesa. "Me levanto, me cabreo y no me has conocido a mi cabreada. ¡No me toques las narices porque te doy una hostia y te pongo del revés! Vete a tomar por culo, ¡imbécil!".

"¿Te ha entrado alguna vez un tío así?", le preguntaba su hermana. "Pero, ¿quién se cree que soy yo?", continuaba Terelu alterada. "Es para que le pagaras el masaje", le decía Borrego. "Osea, un chuloputas", sentenciaba la colaboradora. "Me he levantado al baño y he preguntado. Este chico trabaja aquí ofreciéndose a señoras", le contaba Carmen.

Más tarde, ya mirando a cámara, Terelu dijo que le sentó muy mal. "Me sentí muy mal conmigo mismo y no haber ido detrás de él y haberle hostiado. Le tenía que haber dado dos leches y haberme quedado en la gloria".

Carmen Borrego.

La papada de Carmen

Precisamente Borrego se convirtió en la otra gran protagonista del capítulo de este viernes al decidir operarse la papada. "De las tres soy la única que aún no se ha operado de nada", decía a cámara mientras sonaba de fondo una canción que decía que "me quiero quitar la papada para comprarme un bolso Prada".

Acompañada por su madre y su marido, que aparecía por primera vez en pantalla, Borrego acudir a la consulta de uno de los mejores cirujanos plásticos de aquella ciudad. "Tú piensas que el médico te va a decir que no te las tienes que hacer. Pero no, te dice que vas a quedar perfecta".

De ahí que, después de los consejos que el cirujano le dio y la forma en la que le explicó la intervención Carmen haya decidido a operarse en España. Algo que ya podremos ver en el siguiente episodio, en el que también veremos como Terelu Campos se someterá a una liposucción.