Lo peor que le pasó a Chenoa no fue David Bisbal: sufrió malos tratos

Su ruptura con David Bisbal (38 años) no ha sido la experiencia más dura en la vida de Chenoa (42). Aunque los medios hayan centrado sobre todo su atención en este episodio, la mallorquina desvela otros asuntos más turbios y traumáticos para ella. En uno de los primeros capítulos de su libro, Defectos perfectos, confiesa que fue víctima de una relación tormentosa con un chico que conoció cuando todavía era una adolescente.

Juan es el nombre del novio en cuestión al que conoció cuando tenía 17 años. Era de su pandilla y al principio todo "era de color rosa". Nunca imaginó que la historia se desarrollaría de la forma que lo hizo. Ella misma lo cuenta en primera persona:

Chenoa muy guapa de negro en Tu cara me suena. Gtres

"No estudiaba, no trabajaba. Nuestras peleas eran constantes, y un buen día, sin venir a cuento, en plena calle tuvimos una fuerte discusión con ingredientes que prefiero no recordar. Nadie se acercó a ayudarme. No sé qué extraño proceso mental te lleva a meterte en semejante montón de mierda. Porque lo sabes, sabes que algún día los gritos seguirán otras cosas, y tú te resistes a verlo, te autoengañas y hasta te sientes culpable de ese desastre. Tienes que estar equivocada pero no lo estás. Y esa primera señal no es más que la confirmación de todos tus miedos.

Este tipo de gente sabe encontrar tu talón de Aquiles, meten su dedo en tu grita y la van haciendo cada vez más grande hasta que queda poco de ti, y ahí has abierto del todo la puerta para que hagan contigo lo que quieran. Por eso a la primera señal hay que salir corriendo. Luego quizá ya sea demasiado tarde".

No reaccioné. Me fui a mi casa, tenía que vestirme para ir a cantar esa noche y eso es lo que hice: tragarme el dolor y el miedo sin más. Le dejé sin estar del todo convencida por raro que pueda parecer. No logro comprender el mecanismo por el que luego volví con él después de semejante brutalidad. Por supuesto la cosa acabó en desastre otra vez. Se estaba acostando con mi mejor amiga".

Sus otros amores

Antes de David Bisbal y después de Juan hubo otro hombre en medio. Fue Luis Depestre, el novio saxofonista con el que entró en Operación Triunfo y dejó después de conocer al almeriense. "Llegó Navidad. Qué bien, que iba a visitar a mi familia y de paso romper con lo poco que quedaba entre él y yo [...] Estás enamorada del de rizos, le caminas a él como me caminabas a mí, me dijo. Respondí 'No'. Me fui de allí y no volví a verle nunca más. Bueno sí, en la tele y hablando de mí, sin contar nada de todas las infidelidades que me enteré años después".

Álex González y Chenoa. Gtres

El resto de las relaciones de Chenoa se han ido contando en prensa como la de Álex González (37), David de María (41) o Curi Gallardo (34). Aunque sin duda alguna, al que más páginas le dedica en su libro es a Bisbal, de quien cuenta que la dejó sin esperarlo y le fue infiel.

"Cuando me llaman fracasada en el amor me da mucha rabia [...] Hoy en día no tengo pareja, supongo que no he encontrado a alguien que comparta mis valores, y desde luego, me niego a quedarme en una relación que no me haga feliz", afirma Chenoa.