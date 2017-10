Risto Mejide arremete contra la Policía, los Mossos, Rajoy, el Govern...

Después de pedir abiertamente la dimisión de Mariano Rajoy (62 años), Risto Mejide (42) ha arremetido contra todos los agentes que participaron en el referéndum el pasado 1 de octubre. Lo ha hecho a través de su blog Palabra de Risto donde ha explicado los motivos que le llevan a estar totalmente en contra de todo lo acaecido en la jornada del domingo. El publicista ha sido uno de los catalanes más críticos con el proceso y asegura no sentirse representado por nadie.

Contra el Govern

"No me representan los que decidieron romper la baraja. Los que decidieron dejar de escuchar, de sentarse a la mesa, de negociar. No me representan los que defienden saltarse la ley, las mayorías cualificadas y los autos judiciales. No me representan quienes han inflado las expectativas de un pueblo harto de ser ignorado. Y hasta tal punto las han inflado que son capaces de desempeñarlo por este barranco al que ahora llaman fractura social".

Contra la policía

"Tampoco me representa la violencia lanzada contra la gente cuya única arma fue una papeleta en la mano, cuyo único delito fue querer votar [...] No me representan los mamporreros, aunque sean aquellos a quienes les hemos otorgado el uso legítimo de la fuerza. Porque esa fuerza pierde toda legitimidad desde el momento en que se ejerce sobre el mismo pueblo que se la dio".

Contra los Mossos d'Esquadra

"No estoy con los que desobedecen órdenes de sus superiores, porque eso es muy peligroso para los que no sabremos a quién acudir cuando alguien se salte la ley".

Contras los políticos

"No me representan los que les llaman golpistas. Pero tampoco los que les llaman fuerzas de ocupación. Desconfío de los que intentan sacar rédito político del río revuelto. De los aprovechados, de los miserables que tienden puentes con pelotas de goma".

Contra los nacionalismos

"No me cuenten entre los que se alegran de que una bandera, sea la que sea, se empañe de sangre. Se lo han buscado, dicen. Y más que se lo van a buscar, pienso yo. Porque esta violencia es de las que genera más. Por eso, y desde hace tiempo, mi única bandera es blanca por ambos lados. En cuanto alguien la pintarrajeó, empezaron todos nuestros problemas".

Se muestra equidistante y del lado de los que se sienten tristes. El artículo de Risto Mejide finaliza preguntándose quién nos va a sacar de esta situación: "Porque lo que ha quedado claro es que ninguno de los que hay ahora ha sido capaz de evitar meternos en este hoyo. Que nadie espere que alguno de ellos sea capaz de sacarnos de él".

Sus palabras no han tardado en generar el debate en las redes sociales. Aunque la mayoría ha alabado el discurso del publicista con el que se sienten totalmente identificado, otros le han recriminado su actitud de no tomar partido.

Gracias Risto. Es tristisimo lo q está pasanda ... o mas bien lo q dejan q pase unos y otros... a mi ya no me representan — montse remolina (@montseremoperez) 3 de octubre de 2017

Gracias por expresar tan bien lo que sentimos muchos, de aquí o de allá. ¿Y ahora quién? Tristeza infinita. — Mariami (@Mariami_51) 3 de octubre de 2017

Rememos, hacia donde? No hace falta gritar, pero sí dialogar. Si no nos posicionamos... Estamos dejando que todo transcurra sin nosotros. — Filosofers (@Filosofers) 3 de octubre de 2017

Hay momentos en la historia en los que tomar partido es un deber. — Eva Pérez (@EvaPrez3) 3 de octubre de 2017

Interesante opinión (d verdad). Pero me surge una duda, una vez expuesta tu desilusión por ambas partes, cual sería tu propuesta d solución? — Esteban (@edlh09) 3 de octubre de 2017