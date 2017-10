El mensaje que David Bisbal ha dedicado a todas sus ex en pleno huracán Chenoa

En medio de toda la polémica creada a raíz de las confesiones que Chenoa (42 años) hace en su libro, David Bisbal (38) ofreció uno de sus conciertos de gira en Madrid. El foco de atención estaba puesto en el espectáculo que el almeriense tenía preparado para sus miles de fans en el Wizink Center. Todos esperaban que el artista se pronunciase ante su público sobre las declaraciones vertidas en Defectos perfectos por la extriunfita. Y así fue.

Lo hizo de forma sutil y delicada y tan ni siquiera pronunciar el nombre de Chenoa. Como dice el refrán "a buen entendedor, pocas palabras bastan". El momento llegó cuando se disponía a cantar uno de sus éxitos Lo tenga o no, una canción dedicada al amor de su vida y que en el momento de su composición aún no había aparecido.

David Bisbal junto a Rosanna Zanetti. Redes sociales

"Estaba yo en un momento de mi vida que no sabía... estaba perdido sin encontrar el amor. No había encontrado aún ninguna mujer que me llenara y me cuidara en mis últimas días... Y me puse en contacto con mi gran amiga y compositora Vega y le dije: 'Necesito una canción'. Y poco después llegó Rosanna y la canción cobró sentido. Por eso se la dedico", explicó Bisbal terminando su declaración dando un beso al micrófono.

Sus admiradoras captaron enseguida que sus palabras de amor, llevaban un mensaje envenenado a todas sus ex, incluida Chenoa. Fue como si Bisbal quisiera dejar claro que la única mujer que puede hacerle sufrir es la venezolana porque nunca ha sentido nada igual por ninguna de las mujeres que han pasado por su vida.

David Bisbal y Chenoa cuando eran pareja.

Su primer dardo

Estos días están siendo complicados para David Bisbal, a quien no le gusta hablar de su vida privada. Sin embargo, el cantante rompió hace unos días este principio para contestar a los reporteros que llevan días siguiéndole para obtener su versión de la historia después de que se publicase el libro de Chenoa.

"Creía que con El Reencuentro (en referencia al especial que grabó TVE conmemorando los 15 años de Operación Triunfo) se habían superado muchas cosas, no solamente nuestras, sino de todos los compañeros. Soy muy positivo en la vida (...). Evidentemente en una relación siempre hay muchas versiones, en este caso habrá dos, pero mi intimidad yo la guardo mucho".

