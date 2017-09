Elena Tablada no se entera y defiende a Chenoa

Elena Tablada (36 años), la tercera en discordia en el triángulo amoroso entre David Bisbal (38) y Chenoa (42), también ha querido dar su opinión sobre el libro que acaba de publicar la cantante mallorquina. Sus palabras han sorprendido a todos porque la madre de la hija del almeriense se ha posicionado al lado de la extriunfita en vez de defender a su expareja. "Las historias anteriores a mí no lo sé porque no son mi historia, supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad y me quito el sombrero con la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma y habla de lo suyo y desmiente muchas cosas que se habían dicho", ha declarado la diseñadora durante la inauguración de un espacio de mini golf en la terraza del ABC de Serrano, en Madrid.

"No he leído lo que ha escrito pero yo apoyo a la gente que hace lo que siente que tiene que hacer, para mí eso es superimportante. Yo siempre estoy de acuerdo en que la gente haga lo que quiere hacer para sentirse bien", continúa.

La última imagen pública de Elena Tablada. Gtres

Elena parece no estar enterada del todo de las revelaciones que hace Chenoa en el libro, ya que la señala a ella directamente como la responsable de que su historia de amor terminase. "Cuando al cabo de un par de meses salió a la luz su relación con Elena Tablada, no tenía fuerzas ni para enfadarme. Solo me flagelaba. El abandono, el rechazo, la tristeza inmensa, todo era culpa mía", narra en Defectos perfectos. Razón por la cual no se ha entendido que defienda a Chenoa.

Eso sí, le desea lo mejor a Bisbal por la hija que tienen en común: "Entre padres separados es fundamental respetarse e intentar llevar la mejor relación posible por el bien de la niña. Yo siempre lo digo, si David está bien, mi hija está bien y yo estoy mejor que bien".

Están siendo, en cambio, días complicados para el cantante que vuelve a estar en el ojo mediático sin quererlo. "Creía que con El Reencuentro (en referencia al especial que grabó TVE conmemorando los 15 años de Operación Triunfo) se habían superado muchas cosas, no solamente nuestras, sino de todos los compañeros. Soy muy positivo en la vida (...). Evidentemente en una relación siempre hay muchas versiones, en este caso habrá dos, pero mi intimidad yo la guardo mucho"", comentó Bisbal cuando se dirigía al colegio a recoger a su hija Ella (7).

David Bisbal se centra ahora en trabajo. Actuará este sábado 30 de septiembre en el Wizink Center de Madrid con un lleno completo, ya que agotó las entradas nada más ponerlas a la venta.