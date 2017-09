Chenoa relata cómo David Bisbal la dejó tirada después de ponerle los cuernos

Hace justo un año los fans de Chenoa (42 años) esperaban ansiosos el concierto de OT: El reencuentro donde recordarían las emblemáticas canciones del programa y las emociones de hace 15 años. Entre esos sentimientos estaba el recuerdo del amor entre la mallorquina y David Bisbal (38), del que muchos aún guardan la esperanza de una nueva oportunidad. La ruptura de los cantantes supuso un drama nacional que hoy se vuelve más intenso que nunca porque Chenoa ha revelado los detalles más sorprendentes e insospechados de su historia.

Ella misma ha sido la que ha decidido que el mundo conozca lo que realmente pasó. La extriunfita acaba de publicar un libro bajo el título Defectos perfectos en el que abre su corazón y narra los episodios más significativos de su vida, del camino que le ha llevado a ser quién es, así como las alegrías y las tristezas que más le han marcado. En este último término se encuentra el capítulo de su ruptura con Bisbal.

"Y empezaron a aparecer los primeros rumores de infidelidad que David siempre negó; los primeros reencuentro no tan apasionados; las discusiones por tonterías. Pero ahí seguíamos, y yo tan enamorada como siempre (...) Aquello se estaba consumiendo y yo estaba en Babia". Esas son las primeras frases con las que Chenoa hace partícipe a sus lectores de cómo fue el fin de su relación.

Hace unos años

"Una semana antes de regresar de su viaje, David me envió un precioso ramo de flores con una nota que decía algo así como 'Ya llego', yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó yo estaba trabajando, y al llegar a casa me lo encontré con la maleta hecha. 'Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos'", relata la cantante en su libro con el que nos hace testigos del principio de lo que se convertiría en una pesadilla. Pero hasta entonces ella no intuía ningún final: "Ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras: él me quería", así que le ofreció su comprensión y no le puso obstáculos para cederle ese espacio.

"Cuando le llamé al día siguiente no noté nada raro". Nada le hacía presagiar lo que ocurriría apenas unos días más tarde y menos aún el modo en el que pasó. Y es que una llamada le alertó de lo que le estaba apunto de suceder: ver a su novio en la tele en plena rueda de prensa confirmando que estaba soltero. "Con nadie, estas dos palabras se me clavaron en el pecho como dos balas. No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa". Chenoa no daba crédito, creyó incluso en un primer momento que tenía que ser una broma de mal gusto, pero era real: "Era el peor día de mi vida".

"No habíamos hablado de cómo hacer aquello público. De hecho, no habíamos hablado de absolutamente nada durante varios días, después de tres años juntos". Y ese dolor e incredulidad instantánea le llevó a marcar el número de teléfono de su hasta entonces pareja, pero volvió a ocurrir lo impensable: "Una voz me decía que el número no correspondía a ni ningún usuario". David había cambiado de número.

Chenoa en la puerta de su casa entre lágrimas.

"Me quería morir. Llamé a su hermana. Vaya papelón, la pobre. Me dijo que la entendiera, que no podía darme su nuevo número". Todo iba de mal en peor y no se atrevía a contárselo a nadie, porque el dolor era el más grande que había sentido nunca y más aún su estupefacción. "Alguien me había llevado al lugar más alto en el que había estado jamás, un limbo mucho mejor que el cielo, dónde va a parar. Y desde allí me había empujado al abismo". Y en pleno "infierno", que era donde decía encontrarse, no tuvo tiempo para reaccionar, vio cámaras en la puerta de su casa y bajó tal cual, en ese chándal gris que todos recuerdan y que cuando una de sus amigas vio por televisión decidió correr a socorrerla. Esta amiga se la llevó a su casa y allí se "atiborró a valerianas y vino".

Volvió a casa junto a su madre, porque cruzar esa puerta sola era un paso del que se veía incapaz y le ayudó a empaquetar las cosas de Bisbal tras una nueva llamada de su hermana: "Me llamó la hermana de David y me dijo que vendrían de una empresa de transportes a dejar unas cajas para que dejáramos sus cosas dentro. Ah, por cierto... ¡cuidado con los premios! ¡Sus putos premios!".

"Cuando al cabo de un par de meses salió a la luz su relación con Elena Tablada, no tenía fuerzas ni para enfadarme. Solo me flagelaba. El abandono, el rechazo, la tristeza inmensa, todo era culpa mía". Y es que a pesar de ver la realidad ante sus ojos, de comprobar que ella no fue la que actuó mal, no tenía ganas ni fuerzas para pensar lo contrario. Pero con el paso del tiempo volvió la Chenoa fuerte que pisó hace más de 16 años la Academia más famosa de la tele y que hoy mueve a una legión de fans, esos mismos fans que fueron los que más gritaron en el concierto de OT: El reencuentro.

