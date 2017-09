Calleja resuelve las dudas de Bertín: ¿se tiene mejor sexo a más altura?

Acostumbrados a verle entrevistando a personajes famosos a la vez que les pone a prueba en algún reto aventurero, Jesús Calleja (52 años) cambió este miércoles su rol de entrevistador aventurero por el de entrevistado en la nueva entrega de Mi casa es la tuya.

Bertín Osborne (61) viajó hasta la casa del montañero en León, su ciudad natal, para conocer un poco más al aventurero y descubrir aquellos detalles de su vida personal hasta ahora desconocidos como sus orígenes como peluquero.

“Yo quería viajar y tenía que trabajar para ganar dinero. Pero quería ser el mejor porque odio la mediocridad. Y llegué hasta ganar un campeonato de España con 23 años y monté una peluquería de diseño en León”, comentó Calleja.

Sin embargo, a pesar de revolucionar los peinados de los jóvenes de León y conseguir una estabilidad económica, su pasión por la aventura le hizo dejar su profesión para emprender un viaje a Nepal que le cambiaría la vida.

Y es que, después de varios años viajando hasta aquel país donde trabajó 16 años de guía, finalmente terminó adoptando a un niño (Ganesh) al que veía en cada viaje al comprobar las condiciones en las que vivía.

“Le saqué de una perrera donde la había mordido una rata en la oreja. Había pillado una tuberculosis y armamos una con los pasaportes para poder sacarlo… Pero al final conseguí traerlo a España para curarle (...) Empezó a llamarme papá y al final decidí adoptarlo”, contó.

Pero no sería el único niño nepalí que adoptaría. “Le prometí que si aprobaba todo le regalaba una moto. Y no sólo aprobó, sino que sacó matrícula de honor. Entonces me dijo que quería como regalo que trajera a un amigo suyo (Suresh) que también tenía tuberculosis”, explicó. “Y luego también me traje a su hermana”, añadió.

Ahora esos niños ya son adultos y Calleja tiene hasta 'nietos'. “Suresh era más tradicional y me dijo que yo tenía que elegir la chica con la que se tenía que casar. Hay unas casamenteras que te dan un catálogo y te enseñan el currículo de cada una. Al final elegimos una, pero con el tiempo se enamoró de ella”.

"He tenido suerte de conocer a Jesús. Gracias a él tengo esta vida. No tengo palabras para agradecérselo", comenta Ganesh. "Es un ángel. Gracias a él mi madre está viva y mi hermano también", decía su hija.

Soltero por obligación

Preguntado si ha criado a estos niños solo, si se ha casado, Calleja confesó a Bertín que “¿Tú crees que con esta vida puedo casarme? No estoy en casa nueve meses al año. Y ni siquiera en España. Es un peaje que pagas por el camino. Pero también tienes unas satisfacciones. De todo mi equipo, creo que solo ha habido una boda en diez años”.

Una vez en la cocina, Bertín aprovechó para preguntar a Calleja si es verdad que la altura es buena para mantener sexo. “En la altura generas glóbulos rojos y pasas a tener de un 40% a un 60%. Por la mañana el hombre se levanta animado e imagínate si te pilla así. Es decir, eso no baja. Si no lo controlas entra un dolor que ni te imaginas”.

Jesús también contó la experiencia más peligrosa que ha vivido en su vida cuando quedó atrapado en la sima más profunda de la tierra a 1.600 metros de profundidad. "Fue una situación tan tensa que la espeóloga que iba con ellos escribió una carta de despedida a sus hijos", contó uno de sus cámaras.