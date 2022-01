Kiko Milano saca su lado más dulce con una nueva apuesta inspirada en el chocolate

Tras triunfar estas navidades gracias a sus apuestas beauty, Kiko Milano, la conocida firma de belleza italiana, ya ha centrado su objetivo en la próxima fiesta marcada en rojo en el calendario: San Valentín. Para ese día tan especial, el más romántico del año, han preparado una nueva colección de lo más especial que ya solo con su nombre vaticina ser un éxito, Sweet Affaires. Una gama de productos con ingredientes, tonos y aromas inspirados en detalles de chocolate, el dulce más regalado de cada 14 de febrero.

Esta completa línea que incluye desde maquillaje hasta cosméticos pensados para el cuidado de la piel pasando por accesorios y fragancias. Inspirada en los mostradores de los chocolateros, ha dado lugar a una gran variedad de texturas, desde ricas y cremosas fórmulas hasta polvos suaves y finamente molidos que recuerdan el polvo de cacao más ligero. Y todo ello sin perder de vista los envoltorios, pues el packaging está inspirado en creaciones de alta repostería.

Cada propuesta tiene algo que la hace única, pero todas comparten algunos ingredientes, como la manteca de karité, el aceite de jojoba y el cacao en polvo. además, las son fórmulas veganas de alto rendimiento, clínicamente testadas para ofrecer larga duración, no-transfer e hidratación, enriquecidas con envolventes notas de chocolate.

Esta nueva colección tiene un envoltorio lujoso. Kiko Milano

Hay una gran cantidad de opciones que, si se combinan de la manera correcta, dan lugar a acabados profesionales. Por ejemplo, para conseguir una piel suntuosa, suave y tersa se puede comenzar utilizando la mascarilla facial revitalizante Cocoa Revitalizing Face Mask, que cuenta con un agradable aroma de chocolate y textura tipo crema. Se sigue con el exfoliante Cocoa Lip Scrub para preparar los labios con cristales de azúcar y se termina con una capa de Cocoa Color Hydrating Lip Balm para

ayudar a estimular la hidratación hasta 8 horas. Para terminar, unas gotas del agua de colonia Melting In Love Scent, con notas de mousse de chocolate negro, crema de vainilla, ámbar y almizcle.

El cacao también tiene propiedades que ayudan a que el rostro tenga una gran luminosidad. Kiko Milano apuesta por dos productos faciales, Duo Cocoa Blush y Duo Cocoa Highlighter, que ofrecen dos tonos de color en dos acabados muy suaves. Además, el primero de ellos, el colorete, cuenta con una fórmula modulable que te permite decidir la cantidad de color que deseas crear, mientras que el iluminador combina un acabado radiante natural con una opción súper brillante para una mirada glamurosa.

Sweet Affaires Duo Cocoa Blush. Kiko Milano

Los ojos y los labios también cobran su protagonismo. Los primeros destacan gracias a la paleta de sombras Guily Pleasure, que cuenta con una gran variedad de tonos en mate y metalizado, y las sombras de ojos Sweet Affaires Delightful, en crema y también con acabado metalizado. Para darle intensidad, el Eyeliner Duo, que cuenta con doble punta en un tono complementario, permite crear una definición ahumada que se puede combinar con la máscara de pestañas All In One, que aporta un efecto de volumen, color y definición extremos con una sola pasada.

En cuanto a los labios, Kiko sorprende con dos productos con aroma a chocolate que no dejan indiferentes. El labial líquido Sweet Kiss Duo cuenta con dos aplicadores, uno que aporta un acabado mate y duradero y otro que aporta una capa brillante. Para lograr un efecto satinado la mejor opción es el Sweet Kiss Lip Stylo. Cómodo en los labios, está disponible en tres tonos de color caramelo.

El labial 'Sweet Kiss Lip Stylo' está disponible en tres tonos de color caramelo. Kiko Milano

