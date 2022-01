Los tres 'packs' de pintalabios de Kiko para conseguir diferentes efectos y estilos cada día

Kiko Milano, la conocida marca de belleza italiana, tiene entre sus novedades una serie de packs de pintalabios, ideados para diferentes ocasiones y para conseguir determinados efectos. La marca, que en su catálogo cuenta con una amplia variedad de labiales -un imprescindible en el maquillaje ha agrupado varios de sus productos en kits que, de momento, solo pueden adquirirse a través de su página web.

Se tratan, tal y como explican en su plataforma, de elegantes estuches que contienen tres labiales mate, cremosos o líquidos dos en uno en tres tonos diferentes. Son perfectos para las amantes de maquillaje o para hacer un regalo a quienes disfrutan del makeup. Al venderse en formato multilabial permite experimentar cada día un look.

Smart Fusion Lipstick Kit. Kiko

1. Smart Fusion Lipstick Kit

La primera propuesta de la marca es un pack para quienes les gusta apostar por lipsticks radiantes, concebidos como un producto cremoso, nutritivo y cómodo que se desliza delicadamente sobre los labios. Este kit está compuesto por tres Smart Fusion Lipsticks en tres tonos diferentes y cuenta con dos versiones: All The Must Have y Rosy Dream. Ambos están a la venta por 9,99 euros.

En cualquier caso, destacan por su textura cremosa y envolvente, que aporta a los labios una suavidad extrema. Además, por su larga duración. La aplicación resulta extremadamente fluida, la pigmentación es inmediata y la cobertura es de media a alta.

Velvet Passion Lipstick Kit. Kiko

2. Velvet Passion Lipstick Kit

Se trata de un pack de 16,99 euros, ideado para quienes quieren realzar sus labios con un acabado aterciopelado. Contiene tres Velvet Passion Lipsticks en tres tonos diferentes. La textura de cada uno de ellos es cremosa y aportan a los labios un efecto mate intenso. Al igual que ocurre con el formato anterior, la pigmentación es inmediata.

Unlimited Double Touch Lipstick Kit. Kiko

3. Unlimited Double Touch Lipstick Kit

La última propuesta de Kiko Milano es un kit para quienes buscan un labial líquido dos en uno, duradero, no-transfer y con un brillo transparente para conseguir un efecto glowly. El pack contiene tres Unlimited Double Touch Lipsticks en tres colores diferentes. Su precio es de 19,99 euros.

La fórmula es adherente de la base de color, enriquecida con una combinación de polímeros filmógenos, que garantiza la máxima comodidad y la uniformidad del color. Su textura es a prueba de imperfecciones y se seca rápidamente. El packaging de cada labial está equipado con dos aplicadores, adaptados a las diferentes texturas: uno con esponja y uno de pelo.

