Jennifer Lopez anuncia su compromiso con Ben Affleck a través de un emotivo vídeo en el que presume de anillo

Jennifer Lopez (52 años) anunció de forma inesperada este viernes 8 de abril por la noche que está comprometida con el actor Ben Affleck (49), con quien retomó su relación a principios de 2021, casi dos décadas después de que la pareja rompiera sus planes de boda y tomara caminos personales distintos.

En sus cuentas de Twitter e Instagram, la cantante de origen puertorriqueño dijo que tenía una "historia muy emocionante y especial para compartir" y avisó de que la daría a través de su boletín de noticias personales On the JLO, aunque ofreció una gran pista al colocar el emoji de un anillo de compromiso a modo de titular en la publicación.

De esta forma, Jennifer Lopez pedía a sus seguidores que acudieran a su web, donde a sus suscriptores les esperaba otro vídeo en el que la cantante se mostraba emocionada y admirando su gran anillo de compromiso en el que reina un llamativo diamante de color verde. Así lo ha apuntado la revista People, que también confirmó el compromiso con el representante de la diva del Bronx.

Lopez y Affleck retomaron su relación el año pasado, después de que la autora de éxitos como Jenny from the Block terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez (46) y que el protagonista de Gone Girl acabara su romance con la actriz cubano-española Ana de Armas (33).

Los "Bennifer" -tal y como apodaron a la pareja sus fans ya en el año 2002 cuando iniciaron su primera relación-, se han dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: López tiene dos hijos -los mellizos Emme y Max (14)- con su exmarido, el cantante Marc Anthony (53); y Affleck tiene tres -Violet Anne (16), Seraphina Rose Elizabeth (13) y Samuel (10)- con su exmujer, la intérprete Jennifer Garner (49).

Lopez y Affleck comenzaron a salir hace justo 20 años y se comprometieron solo unos meses después, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, cuando ya se separaron. Aunque lo cierto es que siempre han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran la segunda oportunidad de la que disfrutan actualmente.

Su nueva mansión

La pareja de actores confirmó su relación el pasado mes de julio de 2021, y ahora han decidido dar el paso definitivo en su historia de amor adquiriendo una casa en Los Ángeles.

La diva del Bronx y el actor hollywoodiense ya han pagado el depósito de reserva de la gran mansión, según ha publicado el portal norteamericano TMZ. Pese a que la vivienda de lujo se anuncia por un precio de venta de 60 millones de euros en su listado oficial, la pareja ha conseguido negociar la cifra y habrían pagado 50 millones de euros por ella.

