Jennifer Lopez y Álex Rodríguez venden su casa de Malibú: descubre todas sus estancias de lujo

A un año y medio de haber comprado su lujosa casa en Malibú, California, Jennifer Lopez (51 años) y Álex Rodríguez (45) han decidido ponerla en venta por 7,99 millones de dólares (6,7 millones de euros). Una cifra superior a la que la pareja pagó en su momento. Y es que, según informan los medios estadounidenses, la cantante y el exbeisbolista le compraron esta propiedad al actor Jeremy Piven (55), por 6,6 millones de dólares (5,6 millones de euros). Una cantidad por encima de la media del precio de venta del lugar: 5,3 millones de dólares (4,49 millones de euros).

La casa de Jlo en Malibú tiene tres plantes y varias terrazas. Gtres

Aunque son muy pocas las fotos que ofrece el portal inmobiliario en el que está en venta la casa, allí explican todos los detalles de esta idílica propiedad, ubicada en el corazón de Malibú, uno de los lugares más codiciados de la ciudad. La casa de Jlo y Álex fue construida en el año 1949, mide 409 metros cuadrados y tiene amplias vistas al Océnao Pacífico. De hecho, sus bases están sobre arena. En cuanto a su distribución, esta lujosa propiedad cuenta con tres niveles, que incluyen cinco habitaciones y cuatro baños y medio. Todas sus puertas, con acceso a sus numerosas terrazas y a sus 15,24 metros de playa privada, están hechas de vidrio.

Algunas lujosas estancias de la casa de JLo y Álex Rodríguez. Idealista

Quienes estén interesados en ver esta propiedad, tendrán que solicitar una visita privada con el agente encargado. Pues según informan en la web de la inmobiliaria, a raíz de la COVID-19 han tenido que implementar ciertas restricciones.

Según informó People, hace poco más de un año, tras haber comprado la propiedad, Jennifer Lopez se reunió con Joanna Gaines (42), una reconocida celebridad de un canal de televisión por suscripción estadounidense. Un encuentro que, hasta ahora, sigue generando incertidumbre. Y es que no se sabe si, finalmente, la intérprete de On the Floor terminó haciendo una reforma o si solo recibió algunos consejos por parte la experta de la que es fan. Así lo confesó en una ocasión, en el programa de Ellen DeGeneres (62).

La casa de Malibú tiene amplias vistas al Océano Pacífico. Realtor.com

"Tenemos una propiedad frente al mar y pensamos, 'Tenemos que arreglar esto, realmente es una casa que necesita trabajo'”, explicó Lopez en televisión. "Pensé, ¿no sería increíble que Gaines lo hiciera por nosotros?", comentó la cantante que, sin saberlo llegaría a reunirse con esta experta en reformas.

Otras propiedades en Estados Unidos

Además de la casa que han puesto a la venta en Malibú, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez tienen otras propiedades en Estados Unidos. Recientemente, según desvelaron algunos portales norteamericanos, la pareja adquirió una nueva propiedad de tres habitaciones y dos baños y medio, en Encino, California, por 1,4 millones de dólares (1,19 millones de euros).

Jlo y Álex también tienen una propiedad en Miami, Florida, donde han pasado el confinamiento. Se trata de una mansión con una importante área destinada a la recreación, que mandó a construir el exbeisbolista para sus hijas y que ahora comparten con la también actriz y sus hijos.

Una de las propiedades de Jennifer Lopez, en Los Ángeles. Gtres

La cantante, por otro lado, tiene una mansión de 1.300 metros cuadrados y ocho habitaciones, en los Hamptons, Nueva York. Se trata de una casa que adquirió en 2011, por 18 millones de dólares (15,26 millones de euros). Cinco años después y por 10 millones más, La diva del Bronx compró una lujosa propiedad en Bel Air, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles.

En los últimos años, además, Jennifer Lopez ha vendido otras de sus propiedades. Entre ellas, un ático de 603 metros cuadrados en Manhattan, por 27 millones de dólares (22,89 millones de euros). De igual forma, en 2019, otro piso en Nueva York por 17 millones de dólares (14,41 millones de euros). Al igual que está ocurriendo ahora con su casa en Malibú, Jlo puso en venta este apartamento poco tiempo después de haberlo comprado.

