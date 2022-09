Juan Carlos I, invitado por la Familia Real británica al funeral de la reina Isabel II

El próximo lunes 19 de septiembre el mundo despedirá a la reina Isabel II, fallecida el pasado jueves 8 a los 96 años de edad. Un funeral de Estado que paralizará Reino Unido y convertirá a las islas británicas en el centro de todas las miradas. No solo estarán presentes los familiares más cercanos de la fallecida, como el ya rey Carlos III (73 años), el príncipe Guillermo (40) o el príncipe Harry (37), también miembros de otras monarquías.

Una de las grandes incógnitas sigue siendo la presencia del rey Juan Carlos I (84), quien a lo largo de su vida ha mantenido una relación estrecha con sus homólogos ingleses. El periodista Carlos Herrera (65) ha asegurado este lunes 12 de septiembre en su programa de radio, Herrera en COPE, que el emérito ha sido invitado formalmente a acudir al funeral de Isabel II.

"Al parecer la Casa Real británica a través de la embajada española, habría mandado una invitación formal para que Don Juan Carlos asistiese al funeral de Estado que se celebrará en honor de Isabel II", ha dicho el periodista.

El rey Juan Carlos e Isabel II en una imagen de 1986. Gtres

La misiva, según ha contado, ha llegado al palacio de La Zarzuela, donde dejó de residir hace dos años al exiliarse a Emiratos Árabes. Por eso, debe esperar a que se la transmitan oficialmente, algo que el periodista ha puesto en duda. "¿Se la van a comunicar al rey don Juan Carlos, que estaría dispuesto a ir si la recibe, a no ser que la Zarzuela o el Gobierno le dijesen que no?", ha preguntado en el espacio radiofónico.

El comunicador, que mantiene una relación estrecha con el padre de Felipe VI (54), ha afirmado que de recibir la invitación viajaría a Londres para acompañar a los Windsor. Eso sí, siempre que no haya oposición a su presencia, "a no ser que la Zarzuela o el Gobierno le dijesen que no", en cuyo caso "haría caso de la recomendación".

El rey Juan Carlos en una imagen tomada en mayo de 2022 en Madrid. Gtres

Con respecto a la reina Sofía (83), Carlos ha recordado que Isabel II "era prima de la reina Sofía a través de la rama del príncipe Felipe de Edimburgo, que era de origen griego". Una motivación más para viajar a las islas, pese a que esa misma semana tiene previsto un viaje a Estados Unidos del que "volvería con el tiempo justo seguramente para ir al funeral".

Confidentes

Carlos Herrera se ha convertido en uno de los confidentes del Rey emérito. En sus redes sociales, ha mostrado en más de una ocasión las visitas que le ha hecho a los Emiratos Árabes, donde se ha reencontrado con Juan Carlos.

Unas citas que el periodista ha aprovechado para desvelar cómo se encuentra el monarca, quien por ejemplo el pasado mes de enero le comentó que está deseando volver a España de manera permanente siempre y cuando "no cree ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto".

