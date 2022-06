El rey Juan Carlos mantendrá la medalla de oro de Guadalajara peso al intento de quitársela

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha rechazado, con 23 votos en contra (PP, PSOE, Ciudadanos y Vox) y dos a favor (Unidas Podemos-IU y Aike), la moción para retirar la medalla de oro de la ciudad al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, un galardón que obtuvo en abril de 1978.

Una moción impulsada por Unidas Podemos-IU, cuyo portavoz José Morales ha defendido argumentando que la conducta del monarca "no ha sido ejemplar". "Desde las informaciones previas a la abdicación en 2014 de Juan Carlos de Borbón no hacemos más que conocer investigaciones de la Justicia española, suiza y del Reino Unido, procesos que, en nuestro país, no llegan más lejos porque los tribunales le consideran inviolable en el tiempo que fue jefe de Estado pero no porque fuera inocente en un sentido más mundano y menos legalista".

Sin embargo, si bien desde la formación municipalista de Aike su portavoz, Jorge Riendas, ha mostrado su apoyo "sin complejos" a dicha moción entendiéndola como un ejercicio "de transparencia", el resto de las formaciones políticas han puesto de manifiesto su rechazo a la misma.

Argumentos en contra

Desde el Grupo Municipal del PP, el concejal José Luis Alguacil, ha recriminado a Morales el hecho de traer dicha moción al pleno solo para "erosionar a la Monarquía", entendiendo que los errores de Juan Carlos de Borbón no borran el legado dejado al país. "Desde el PP queremos apoyar al rey emérito y seguiremos estando alegres y contentos de que don Juan Carlos vuelva a su país cuando quiera", ha subrayado.

De su lado, la portavoz del Grupo Municipal del PSOE, reconociendo que ha habido cosas que no se han realizado de la mejor manera por parte del rey emérito y que estaría bien que diera explicaciones, ha indicado que hoy por hoy su grupo va a votar en contra de esta propuesta.

Vox ha justificado su voto en contra por entender que el rey fue hasta 1978 una "figura imprescindible para que la casa se cambiara desde dentro sin romperla" y creen que, además, "no hay motivos" para retirarle la medalla porque "para eso debería de mediar condena y eso no ha ocurrido".

Tampoco Ciudadanos ha apoyado esta moción. Su concejal Fernando Parlorio ha dicho que lo que ha traído Morales al pleno es "una cortina de humo" con la que mostrar su rechazo a la monarquía parlamentaria. "Nuestro voto será en contra de esta moción, y sin complejos", ha subrayado.

