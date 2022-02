El bar de Lavapiés que conquistó a la princesa Letizia con un "festín" de croquetas

No es un secreto que a la reina Letizia (49 años) le encanta el centro de Madrid. Si bien dada su condición no puede hacer vida normal como un ciudadano de a pie, eso no significa que de vez en cuanto no aproveche y realice una visita a las calles más castizas de la capital. Ya sea sola o acompañada de algún miembro de su familia o amigo, Letizia disfruta especialmente de las salas de cine y de la diversa gastronomía que se puede encontrar en dos de sus barrios favoritos, Malasaña y Lavapiés.

De vez en cuando sale a la luz una de estas escapadas, especialmente a través de otros comensales que comparten en las redes sociales quién ha sido su 'compañera' de restaurante, lo cierto es que Letizia casi siempre consigue pasar desapercibida. Una habilidad que provoca que, en muchas ocasiones, no se sepa nada de sus visitas a conocidos locales hasta tiempo después.

Su presencia ayuda a conocerla un poco más, pues permite acercarse a los gustos gastronómicos de una mujer que, pese a ser conocida en todo el mundo, sigue siendo un misterio. De hecho, es así como se sabe que es admiradora de la comida india, la italiana o el marisco. Una amplia variedad a la que se suma un gusto que no se ha desvelado hasta ahora.

Letizia en una imagen de 2010, cuando todavía era Princesa de Asturias.

En el barrio de Lavapiés, ubicado en el número 39 de la calle Embajadores, uno de los más famosos de la capital, se encuentra un conocido restaurante de la zona que destaca por la amabilidad del dueño y de los camareros y por su comida casera. Esa que se puede definir como "de toda la vida" y que parece estar un poco alejada de la que consume la Reina, de quien se dice sigue un estricto plan de alimentación saludable. Sin embargo, Letizia también cayó rendida a sus platos más clásicos.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con el dueño del Restaurante Peyma, un bar castizo que consiguió que la Reina se 'saltara' su dieta para probar su gran especialidad. Unos meses antes de la coronación de Felipe VI (53), la todavía Princesa de Asturias aprovechó que su marido estaba en la entrega del premio al ganador de la Vuelta Ciclista para encontrarse con una amiga periodista y tomar algo, explica el propietario del local.

Pese a que han pasado varios años, la presencia de la ahora Reina de España -que acudió junto a diez guardaespaldas para velar por su seguridad- sigue en la memoria del dueño, que recuerda con precisión que las mujeres pidieron "una ración de sepia y unas croquetas de la casa". De todas las opciones que hay en la carta, las croquetas son una de sus especialidades y, aunque es un alimento frito, una forma de cocción contraria a la sanísima alimentación Letizia, no dudó en hacer una excepción para probarlas y disfrutó de un "festín". Eso sí, lo que no puede asegurar es qué bebida pidió la Reina, aunque probablemente se tratara de agua pues es de sobra conocido que su relación con el alcohol es nula.

Nutrición saludable

La llegada de Letizia a Zarzuela supuso una revolución en las cocinas del palacio. Consciente de los beneficios de mantener una alimentación saludable, realizó varios cambios para que tanto ella como su familia pudieran seguir una dieta en la que las verduras, las proteínas, las frutas y las grasas saludables fueran la base de todos los platos, eliminando el azúcar y cualquier ultraprocesado. Algo que se evidenció en las imágenes difundidas por Casa Real con motivo del 50 cumpleaños del rey Felipe, en las que se pudo ver a la Familia Real almorzando una sopa de verduras.

La Familia Real almorzando en Zarzuela en una imagen de 2017. Gtres

Si bien no ha sido confirmado, sería seguidora de la dieta del doctor Perricone, que mezclaría a su manera con la tradicional dieta mediterránea, siempre cuidando los ingredientes y potenciando la calidad.

Un 'mantra' que también transmitió al colegio Los Rosales, en el que estudiaban sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que llegó a cambiar el menú de los estudiantes para potenciar alimentos como lentejas, pollo asado o a la plancha. De este modo, se retiraron tanto los fritos como el azúcar y se subió el consumo de pescado y verdura. Un cambio que, según desvelaba a este medio la madre de otra alumna "fue algo rígido, pero beneficioso".

Además, cabe recordar que Letizia es desde el año 2015 Embajadora Especial de la FAO para la Nutrición, un papel que se toma muy en serio y con el que demuestra la gran importancia que tiene para ella la alimentación.

[Más información: Felipe VI celebra su cumpleaños en una taberna andaluza en Madrid con sus amigos y sin Letizia]

Sigue los temas que te interesan