Felipe VI celebra su cumpleaños en una taberna andaluza en Madrid con sus amigos y sin Letizia

Felipe VI ha cumplido este jueves 52 años y es la primera vez desde 2016 que ha tenido libre el día de su cumpleaños. Sin actos públicos a los que atender, el monarca ha decidido celebrar su aniversario en la más estricta intimidad. Según ha podido saber JALEOS en exclusiva, el Rey ha celebrado este día tan especial con un grupo de amigos en un conocido restaurante madrileño. La Tragantía, situado en la zona del Viso y especializado en comida española, es el lugar que ha elegido para tan señalada fecha.

Para la ocasión, el comedor del restaurante se ha cerrado para el monarca y el reducido grupo de personas que le ha acompañado. Junto a él no se encontraban ni la reina Letizia (47), ni sus hijas la princesa Leonor (14) y la infanta Sofía (12). La famosa taberna andaluza cuenta además con una zona de barra donde se pueden degustar todo tipo de raciones.

Felipe VI ha celebrado su cumpleaños con unos amigos y sin la reina Letizia. Jorge Barreno

Lejos de los oropeles que se le presuponen a un Jefe de Estado, Felipe VI ha optado por esta sencilla reunión entre amigos. Entre las opciones de menú que ofrece el restaurante, y que rondan los 50 euros por persona, el Rey ha podido catar algunas de las propuestas gastronómicas más exquisitas del sur español. Algunos de esos platos están compuestos por surtidos de ibéricos, chocos con verduras fritas y boletus al ajillo. Para los segundos platos, según la carta, se puede escoger entre merluza, bacalao, entrecot y rabo de toro. Todo ello, regado con vinos de La Rioja y verdejos.

La sobremesa se ha extendido hasta casi las seis de la tarde, momento en el que el Rey ha abandonado solo el restaurante. Suponemos que rumbo a Zarzuela para continuar con la celebración de su cumpleaños, ahora sí, con la Reina y sus hijas. El monarca ha salido de La Tragantía sonriente y con un look formado por un pantalón oscuro, americana marrón, camisa celeste Oxford y una corbata azul marino con un elegante nudo Windsor.

El monarca ha abandonado el restaurante sobre las seis de la tarde. Jorge Barreno

Antes de partir al encuentro con su familia se ha producido la anécdota del día. Una señora que pasaba por la puerta del restaurante se ha percatado de que el Rey se encontraba dentro, le ha esperado hasta su salida y, cuando ésta se ha producido, la espontánea se ha arrodillado ante el monarca. A la vez que pronunciaba "¡Su Majestad, Su Majestad!", lo ha saludado efusivamente. Felipe VI ha respondido con total naturalidad mientras que con un gesto le ha hecho ver que no hacía falta arrodillarse.

Sus anteriores cumpleaños

El pasado año, Felipe VI pasó su 51 cumpleaños en Irak con las tropas españolas destinadas en este país bajo el paraguas de la OTAN, una visita que coincidió con el 30 aniversario de la participación de España en misiones en el extranjero.

En 2018, año en el que el Rey llegó al medio siglo de vida, la celebración tuvo un carácter muy especial. Felipe VI entregó el Toisón de Oro a la princesa Leonor, en el que fue su primer acto institucional de la heredera a la Corona. Él mismo explicó que había decidido celebrarlo así "para poner de relieve, con la mayor solemnidad y simbolismo", su "compromiso personal e institucional con España".

El Rey junto a la princesa Leonor en la ceremonia de entrega del Toisón de Oro. Gtres

No tan agradable fue la celebración de su 49 cumpleaños salpicada por la resurrección de la historia entre Juan Carlos I (82) y Bárbara Rey (69). La información de que el CNI pagó a la actriz por su silencio y de que alquiló un chalé en el que se veía con el emérito -pagado con fondos reservados- volvía a la escena pública 20 años después. Una vez más, Felipe VI tuvo que impedir que el asunto no fuera a más y que la imagen de la Corona no se viera dañada.

