Letizia recicla uno de sus vestidos Carolina Herrera más alabados

Está claro que ya tenemos todos mentalidad de vacaciones. Estamos deseando terminar nuestros últimos días de trabajo para poder tomar rumbo a nuestro destino de descanso. Eso ocurre aquí o en Palacio, porque ante la necesidad de días libres todos somos iguales. Así que, un despiste lo tiene cualquiera.

Y eso es lo que ha pasado hoy en Zarzuela, que en vez de ser la protagonista la reina Letizia (46 años), o mejor dicho, el comité de expertos que trabaja para la Federación de Enfermedades Raras a los que ha recibido en audiencia, ha sido una especie de fregona que el de la limpieza se ha dejado olvidada en mitad de la Sala Magnolia, nombre que recibe el lugar de las audiencias.

La reina Letizia en el Sala Magnolia del Palacio de la Zarzuela.

El caso es que alguien se ha dejado dicho aparato de limpieza olvidado en la sala, con el que Letizia y sus invitados han terminado bromeando. Cosas que pasan. Para recibir hoy en su casa la reina Letizia ha sacado de su armario uno de sus vestidos que pensamos que ya iba a convertirse en un One hit wonder, es decir, uno de esos looks con los que triunfó una vez y nunca más se los volvimos a ver. De esos hay muchos colgados en las perchas de su vestidor. Pero no, este ha tenido suerte y ha decidido lucirlo por lo menos una vez más.

La Reina en el salón de Audiencias de Zarzuela. Gtres

Se trata de una creación de Carolina Herrera, con un llamativo escote en v y un estampado en zig-zag en color burdeos. Se trata de un vestido hecho a medida, ya que ese modelo no existía en la colección de la marca que pertenece a la familia Puig, si había un pantalón de traje con esa tela, pero ella prefirió hacerlo vestido.

La Reina lo estrenó hace poco más de un año, en junio de 2018 durante su viaje a los Estados Unidos, en la parada que hicieron en San Antonio, en Texas. Se trata de un look muy bonito, que le sienta de maravilla. Aunque alguien debería imponer un criterio a la hora de vestir para recibir en las audiencias en Zarzuela, hay días que va de spot total y otros, como hoy, se pone de punta en blanco.

La reina Letizia ha seleccionado sus sandalias de la firma Lodi. Gtres

Igual que hizo en suelo texano, Letizia ha combinado el vestido con unos salones de pulsera y destalonados de la marca Lodi. Si una cosa funciona para que la vas a cambiar. En cuanto a las joyas, ha llevado el anillo bañado en oro de Karen Hallam y los pendientes Crawler Skyline de Gold & Roses. Y así terminamos la semana, deseando que la siguiente pase rápido también para que la Reina, y todos, podamos tomarnos unos días de descanso.

