Ortega Cano desvela cómo se encuentra Gloria Camila después de la ruptura con Kiko Jiménez

Ortega Cano (65 años), Ana María Aldón (42) y el pequeño José María han asistido a la presentación de la nueva película de Santiago Segura (54), Padre no hay más que uno. El extorero quiso compartir con los medios como se encuentra su hija Gloria Camila (24) después de que JALEOS anunciara, en exclusiva, que la joven y su pareja Kiko (27) había roto definitivamente su relación sentimental.

Y parece ser que a la hija de Rocío Jurado no le está afectando nada todo lo que se está diciendo de ella y su padre así lo ha asegurado: "No le afecta, yo creo que ella sabe muy bien lo que quiere y son cosas que a lo mejor mañana pueden seguir, dentro de poco...".

En cuanto a la opinión sobre su exyerno Kiko y todas las declaraciones que no para de desvelar sobre su relación con Gloria Camila en el programa de Mujeres y Hombres y Viceversa, el extorero lo tiene claro: "No he visto la televisión y no estoy enterado de nada, yo vivo mi vida, la vivo y vivo en un mundo a parte completamente de todo esto".

José ortega Cano con Ana maría Aldón y su hijo pequeño. Gtres

Todo el protagonismo que está cosechando Kiko Jiménez gracias a la ruptura con Gloria Camila, muchos son los rumores y conjeturas que podría convertirse en un concursante de GH VIP 7, pero el padre de Gloria, "es que no lo he visto, no puedo opinar. Espero que la película sea una película bonita y que nos entretengamos mucho todos", ha manifestado José Ortega Cano.

Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez han roto su relación de forma definitiva. Después de cuatro años de amor, el colaborador de realities se reunió con la hija de Ortega Cano (65) hace unas semanas para hablar con ella: "Gloria, ya no estoy enamorado de ti", le confesó, como publicó JALEOS. Parece ser que Sofía Suescun (23) es la tercera discordia.

Hace unas semanas ambos fueron vistos juntos en la discoteca 'Oh my club', que abandonaron para coger el mismo taxi entorno a las 06:00 horas de la madrugada. Cabe destacar, a su vez, que Gloria es conocedora de toda esta historia desde un primer momento.

