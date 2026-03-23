El vino tinto que se ha convertido en emblema del Somontano y conquista todas las guías

No es siempre sencillo que un mismo vino español logre concitar unanimidad entre crítica, concursos internacionales y guías especializadas. Sin embargo, hay excepciones. Y una de ellas, con acento del norte de Aragón, responde al nombre de Blecua 2020.

Este tinto, elaborado por Viñas del Vero, no solo se ha consolidado como el gran emblema de la Denominación de Origen Somontano, sino que en 2026 ha terminado de rubricar su estatus de vino imprescindible tras conquistar tanto a jurados internacionales como a la crítica nacional.

La consagración internacional ha llegado en la 37ª edición del MUNDUS VINI – Grand International Wine Award, uno de los certámenes más influyentes del sector.

En su transcurso, Blecua 2020 no solo obtuvo Medalla de Oro, sino que fue distinguido con un Best of Show en la D.O. Somontano, un reconocimiento reservado a vinos excepcionales que sobresalen de manera indiscutible dentro de su categoría.

El galardón cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el nivel de exigencia del concurso: un panel de expertos procedentes de 40 países cata a ciegas miles de referencias de todo el mundo, aplicando criterios estrictamente profesionales.

95 puntos y liderazgo absoluto

Si el aplauso internacional es importante, el reconocimiento doméstico resulta definitivo. En la edición 2026 de la Guía Peñín, considerada la brújula del vino español, Blecua 2020 ha alcanzado los 95 puntos, convirtiéndose en el vino mejor valorado del Somontano.

Blecua 2020.

No es un dato menor. La guía ha analizado más de 9.500 vinos de 2.000 bodegas, en un contexto donde el concepto de terruño, cada vez más ligado a la identidad local, marca la pauta.

Precisamente ahí es donde Blecua encuentra su mayor fortaleza: en su capacidad para traducir el paisaje del Somontano en una experiencia sensorial compleja y coherente.

Orfebrería enológica

Concebido por el enólogo José Ferrer, este vino nace de un proceso casi quirúrgico que arranca con una triple selección: viñedos, racimos y barricas. Solo lo mejor de cada cosecha tiene cabida en su ensamblaje final.

El resultado es un tinto de color púrpura granate, profundo en boca y con una nariz compleja donde se entrelazan fruta madura, especias y notas de crianza.

En mesa, su versatilidad lo convierte en compañero ideal de carnes rojas, embutidos curados, quesos intensos e incluso chocolates negros, en un guiño contemporáneo a los maridajes menos convencionales.

El alma del Somontano

Detrás de este vino hay también una historia de territorio. El Somontano, a los pies de los Pirineos, ha pasado en apenas unas décadas de ser una región emergente a consolidarse como uno de los enclaves más dinámicos del vino español.

Mucho tiene que ver en ello González Byass, grupo al que pertenece Viñas del Vero desde 2008 y que ha sido recientemente reconocido como mejor productor de vinos generosos de los últimos 25 años en MUNDUS VINI.

La filosofía de la bodega combina variedades autóctonas —Tempranillo, Garnacha o Moristel— con uvas internacionales como Cabernet Sauvignon o Merlot, logrando vinos que dialogan entre tradición y modernidad.

Más allá de puntuaciones y medallas, Blecua 2020 se ha convertido en algo más: un símbolo de identidad. Un vino que no solo se bebe, sino que se interpreta. Que habla de paisaje, de técnica y de ambición.