¿Fan de la garnacha? Este vino de Perelada ha sido reconocido como el mejor de su categoría

La garnacha vive una auténtica reivindicación internacional y en el terreno nacional, no es menos. Un vino del Empordà acaba de situarse en lo más alto del podio mundial.

Aires de Garbet 2021, elaborado por Castillo de Perelada, ha sido distinguido como Grand Master en The Global Wine Masters, convirtiéndose oficialmente en el mejor vino de garnacha de 2025 según The Drinks Business, una de las publicaciones más influyentes del sector.

El reconocimiento se anunció en el marco de Wine Paris, una de las grandes citas del calendario vitivinícola internacional, durante la presentación de la guía The Master Winemaker Top 100 2026.

Este ranking reúne a los cien enólogos que han logrado al menos una medalla Master en los exigentes concursos de The Global Wine Masters, donde más de 3.000 vinos de todo el mundo son catados a ciegas por un panel de expertos de primer nivel, incluidos Masters of Wine.

El mejor entre los mejores

Introducida en 2025, la distinción Grand Master, supone una segunda y definitiva cata a ciegas entre todos los vinos que ya han obtenido una medalla Master.

De ese grupo selecto sale solo el más sobresaliente de toda la competición. En esta edición, el jurado eligió Aires de Garbet 2021, destacando por encima del resto como la máxima expresión de la garnacha a nivel global.

Detrás de este logro está Delfí Sanahuja, director técnico y enólogo jefe del grupo Perelada & Chivite, que se estrena así en el prestigioso Top 100.

Con más de 30 vendimias a sus espaldas, Sanahuja es una figura clave en la consolidación de Perelada como referente de vinos mediterráneos de alta gama, siempre con una mirada puesta en el equilibrio entre tradición, innovación y sostenibilidad.

Un viñedo frente al mar

La grandeza de Aires de Garbet empieza en su origen: Finca Garbet, un espectacular anfiteatro natural plantado en 1997, con vistas directas al Mediterráneo.

Aquí, cuatro factores definen el carácter del vino: la cercanía al mar, la intensa exposición solar, los suelos de pizarra oscura y la tramontana, el viento indómito que moldea el paisaje y la identidad del Empordà.

El prestigioso viñedo con el que cuenta Castillo de Perelada.

El vino es un monovarietal de garnacha, vendimiado a mano en pequeñas cajas en su punto óptimo de maduración. Fermenta con levaduras autóctonas y se cría durante 15 meses en barricas de roble francés de segundo año, buscando siempre respetar la expresión varietal y el terroir. Antes de salir al mercado, reposa largo tiempo en botella, afinando una personalidad que no pasa desapercibida.

En copa se presenta con un color rojo intenso y ribete violáceo. La nariz despliega frutas rojas maduras, hierbas mediterráneas y una marcada nota mineral que remite al paisaje costero.

En boca es fresco y equilibrado, con taninos maduros, un paso elegante y un final largo que augura un excelente potencial de guarda. Un vino que pide tiempo, decantación —al menos dos horas— y platos a su altura basados en caza, carnes intensas y recetas contundentes.

Aires de Garbet 2021.

Un año redondo para Perelada

El éxito de Aires de Garbet 2021 no llega solo. En la misma edición de The Global Wine Masters, Finca Garbet 2021, elaborado con syrah, también obtuvo una medalla Master, reforzando el papel de este viñedo como uno de los grandes enclaves vitícolas del Mediterráneo. Potente, profundo y elegante, este vino confirma la capacidad de Perelada para trabajar distintas variedades con una identidad clara y reconocible.

A este palmarés se suma el reconocimiento a David González, enólogo de Bodegas Chivite, también perteneciente al grupo, por Chivite Las Fincas 2024, uno de los rosados pálidos más celebrados del panorama nacional, premiado en la categoría Autumn Tasting. Una prueba más de la diversidad y solidez del proyecto enológico que comparten Perelada y Chivite.