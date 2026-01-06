El espumoso de Córdoba con premio al vino más innovador de España: una joya de culto para amantes de la burbuja

A veces, la verdadera innovación brota donde menos se espera. Es el caso de Pérez Barquero G1 Brut Nature, un espumoso nacido en Montilla (Córdoba) que ha sido reconocido como el vino más innovador de España por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV). Un galardón que no solo premia la originalidad técnica, sino una forma radicalmente distinta de entender la burbuja desde el sur.

Lo primero que distingue a este vino es su identidad profundamente andaluza. A partir de Pedro Ximénez procedente de los mejores pagos de albariza, el suelo blanco y luminoso que define el paisaje vitícola de Montilla-Moriles.

Tampoco se busca la neutralidad aromática: el vino base y el licor de expedición incorporan vinos generosos viejos, aportando profundidad, salinidad y una complejidad que rompe con cualquier idea preconcebida de espumoso convencional.

Pero el verdadero golpe de genio está en la segunda fermentación en botella. Pérez Barquero, tras años de investigación y desarrollo en colaboración con el grupo Vitenol de la Universidad de Córdoba, ha logrado realizarla con una levadura autóctona de recuerdo biológico, procedente del velo de flor.

Esta levadura, aislada en los años 80 en Bodegas Gracia y bautizada como G1, es la responsable de dotar al vino de ese carácter único, a medio camino entre la frescura de la burbuja y la hondura de los vinos bajo velo.

El resultado es un Brut Nature genuino y diferente, seco hasta la médula, de burbuja fina y nerviosa, donde aparecen notas de panadería, frutos secos, recuerdos salinos y un final largo, serio y gastronómico. Un espumoso que no busca agradar a todos, sino seducir a quienes buscan emoción y autenticidad en cada copa.

G1 Brut Nature de Bodegas Pérez Barquero.

El premio otorgado por AEPEV tiene un valor especial. No se trata de un concurso al uso ni de una cata anónima, sino de una votación a doble vuelta entre más de 200 periodistas y comunicadores especializados, que seleccionan los vinos en función de su relevancia, calidad y capacidad para generar discurso a lo largo del año. De más de mil referencias propuestas, solo unas pocas llegan a la final.

En este contexto, que el Pérez Barquero G1 Brut Nature haya sido elegido como vino más innovador confirma su estatus de vino de culto. No es una moda pasajera, sino una propuesta sólida que amplía los límites de lo que entendemos por espumoso español.

Andalucía, tierra de innovación

El galardón también refuerza el excelente momento que vive Andalucía en el panorama vitivinícola nacional. Con doce vinos y espirituosos premiados, la comunidad ha sido la más reconocida en esta edición de los Premios AEPEV, situando denominaciones como Montilla-Moriles al nivel de regiones históricamente más mediáticas.

En Montilla, además, el reconocimiento se completa con el premio a Robles 1927 Oro de Bodegas Robles en la categoría de vinos dulces naturales y licorosos, consolidando la zona como un foco de tradición reinterpretada con mirada contemporánea.

El G1 Brut Nature no es un espumoso para brindar sin pensar. Es un vino que invita a la reflexión, al maridaje serio, a la mesa. Funciona con pescados grasos, mariscos intensos, quesos curados e incluso con cocina umami.