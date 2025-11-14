Un cava de culto, una uva olvidada y otros 5 vinos que no conoces y que debes probar antes de que suban de precio

No nos cansamos de decirlo. Descubrir vinos poco conocidos es una aventura apasionante que abre la puerta a sabores auténticos y sorprendentes. Y para ello no hay que salir de España.

En esta selección reunimos siete joyas vinícolas que están ganando reconocimiento por su calidad y capacidad de expresar terruños únicos. Desde variedades autóctonas hasta denominaciones emergentes, estos vinos ofrecen una originalidad que seduce a los amantes del vino en busca de nuevas experiencias.

Probarlos ahora es una oportunidad para adelantarse a la tendencia, disfrutar de calidad a precios todavía asequibles y apoyar a esas bodegas valientes que están escribiendo el futuro del vino español.

Cantalapiedra Arenisca

Un vino que ha conquistado a quienes buscan descubrir joyas vinícolas poco conocidas pero con un aura casi de culto. Nacido de viñedos viejos de tinta de toro en Castilla y León, este tinto ecológico sorprende por su frescura y elegancia, rompiendo con la tradición robusta típica de su denominación.

Su color rojo picota intenso se acompaña de aromas a frutas rojas y negras, especias y notas minerales, mientras que su paso en boca es suave y jugoso, con taninos redondos y una acidez equilibrada. Es un vino fluido, honesto y delicado que invita a explorar nuevas formas de entender Toro. Precio: 15 euros

Lagar de Sabariz A Pita Cega

Este blanco biodinámico, casi desconocido para el gran público, ya está considerado de culto entre los amantes del vino. Elaborado con una mezcla de treixadura y albariño, procede de viñas cuidadas con respeto extremo por Pilar Higuera en Ribeiro.

Su frescura vibrante y complejidad aromática muestran notas cítricas, manzana verde, flor blanca y un toque mineral que atrapa los sentidos. Se producen pocas botellas, lo que aumenta su exclusividad. A Pita Cega es un vino que invita a quienes buscan autenticidad, naturaleza viva y descubrimientos en cada sorbo. Precio: 45 euros

Lagravera Natural Tinto

Pilar Salillas elabora este vino de parcela, sin sulfitos añadidos, “100% producto de la naturaleza”, a partir de garnacha tinta de Viña Núria, en Alfarrás, un terruño único y poco explorado en Lleida. Se trata de un vino con una producción artesanal basada en la mínima intervención, biodinámico y ecológico, que libera aromas de yogur de cerezas, arándanos, hinojo y violetas.

Su tanino crujiente y textura vibrante lo convierten en un vino directo y fantástico, todavía desconocido para muchos, cuyo perfil auténtico expresa la pasión de esta familia por rescatar viñas ancestrales y suelos abandonados. Precio: 17 euros

Diego Magaña Anza

El productor Diego Magaña empezó a trabajar en Rioja Alavesa en 2016, lejos de las grandes fórmulas comerciales. Hoy, uno de sus vinos ha sido elegido por Santi Rivas como el mejor Rioja de 2025 por menos de 25 euros. Y ya sabemos que lo que todo lo que recomienda este “enodivulgador” se convierte en oro.

El porqué tiene mucho que ver con el estilo: uvas de viñedos viejos de tempranillo con cepas sueltas de garnacha, graciano y otras variedades, mínima intervención y una forma muy personal de entender la elegancia: frescura y tipicidad sin maquillajes. Precio: 20 euros

Frontio Puesta en Chus

Chus Jensen, es un viticultor danés que llegó a Fermoselle en 2019 seducido por la rufete de la Sierra de Salamanca. Hoy, muchos le conocen como el “Peter Sisseck” de las Arribes del Duero.

Puesta en Chus es su vino más personal, un monovarietal de la uva local puesta en cruz, prácticamente perdida, fermentado con maceración prolongada para crear un sorprendente Orange Wine con personalidad, frescura y elegancia, que simboliza la recuperación y la innovación en la región.​ Precio: 14 euros

Frontonio Telescópico

El tesoro de Bodegas Frontonio es mucho más que un vino. Telescópico es la expresión viva del espíritu de Valdejalón, Zaragoza. Bajo la meticulosa guía del Master of Wine Fernando Mora y el enólogo Mario López, este tinto de garnacha tinta, peluda y mazuelo nace de viñas centenarias que han resistido el paso del tiempo.

Fermentado con respeto y criado en foudres que le otorgan una elegancia casi mística, su frescura vibrante y aromas profundos atraen a quienes buscan una experiencia auténtica y exclusiva. Un emblema nacido de tierras olvidadas que hoy brillan con luz propia. Un vino de culto todavía asequible. Precio: 22 euros

Maria Rigol Ordi Maria Gran Reserva Brut Nature

Un espumoso asequible con potencial para convertirse en vino de culto es el cava Maria Gran Reserva Brut Nature, de Maria Rigol Ordi. Según los expertos, este monovarietal de xarel·lo proviene de una bodega que está ganando reconocimiento creciente gracias a la alta calidad de sus cavas, que superan con creces su precio, generalmente por debajo de 20 euros.

Su elaboración de gran nivel (viñedos viejos, 78 meses de crianza) junto con su perfil fresco, complejo y limpio, lo posiciona como una excelente opción para quienes buscan una referencia de calidad, gastronómica y accesible, en el mundo de los vinos espumosos españoles. Precio: 20 euros