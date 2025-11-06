Caroline Fiot, la dama de la chardonnay a los mandos de la Maison Ruinart, una de las más antiguas: "Respeto el tiempo"

Si algo caracteriza a Ruinart, una de las casas más antiguas de la región de Champagne que fue creada en 1729, es el profundo amor por la chardonnay, la uva que marca la elegancia, el estilo y la fineza de los vinos espumosos.

Sus ‘Blanc de blancs’ están entre los mejores del mundo gracias a su savoir-faire desde hace casi tres siglos, pero también al respeto a una tierra que aporta ricos matices y una mineralización perfecta para que los champanes de Ruinart sigan entrando en la lista de los tragos más lujosos del mundo.

En la búsqueda de esa tradición renovada, la Maison ha decidido nombrar nueva chef de caves, a Caroline Fiot, después de que su maestro, Frédéric Panaïotis, muriera en un accidente de buceo en el mes de junio y dejara viuda a la Maison en la que llevaba 20 años ejerciendo de maestro de ceremonias.

El Dom Blanc de blancs 2010.

“Es un honor profundo continuar dando forma al estilo Ruinart, siguiendo los pasos de Frédéric Panaïotis. Comparto el respeto profundamente arraigado en Champagne por el tiempo, y me enorgullece ocupar mi lugar en la historia de una Maison guiada por un espíritu visionario desde 1729”, asegura esta ingeniera y enóloga que ha crecido bajo la complicidad de Panaïotis, pero con un espíritu más viajero que marca un estilo muy personal que se verá pronto en esas selectas burbujas.

Durante varios años, Fiot manejó bajo la batuta de su maestro los procesos de fermentación durante la vendimia y lideró varios proyectos de I+D, entre ellos estudios sobre el efecto de la luz en el Ruinart Blanc de Blancs y la creación del estuche Second Skin.

En los cinco años siguientes, trabajó en uno de los temas que más están transformando el mundo del champán: la adaptación de las prácticas vitícolas y de vinificación al cambio climático. Concretamente, realizó microvinificaciones para explorar la adaptación varietal y participó en el desarrollo de la primera edición de la nueva cuvée Ruinart Blanc Singulier.

Interior de la Maison Ruinart. E. E.

Apuesta al blanco

Durante siglos, Maison Ruinart ha hecho de la chardonnay y de sus ‘Blanc de blancs’ una bandera de elegancia, pureza y energía gracias a la variedad de uva que aporta notas a cítricos, flores blancas y manzana verde.​

Por eso, la apuesta por esta experta en esa uva supone un paso hacia adelante pero con el peso de la tradición. Además, Fiot es la primera mujer en ponerse a los mandos de una de las bodegas más emblemáticas de Champagne con la que comparte, sin duda, la elegancia como lema de vida y el mimo por todo lo que hace.

En su periplo por conocer otros vinos, Caroline Fiot trabajó en bodegas de Vietnam y de Argentina antes de volver al grupo LVMH para asumir la dirección del centro de vinificación de Mont Aigu en Maison Moët&Chandon.

Tres años más tarde, fue nombrada responsable de todas las instalaciones de vinificación, supervisando la implementación de los ensamblajes, desde la recepción del mosto hasta el embotellado, para las Maisons de Moët Hennessy en Épernay, lo que ha marcado su forma de entender las deseadas burbujas.

A partir de 2026, será la chef de cave de Ruinart y una de las mujeres más influyentes en el mundo del champán.