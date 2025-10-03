Mariano Di Paola, experto mundial de la enología: "Para destacar en la viticultura, el 50% lo pone el corazón"

Master Blenders, Enólogo Leyenda, uno de los treinta mejores enólogos del mundo por la revista Decanter como, Enólogo del Año...El argentino Mariano Di Paolo atesora casi tantos reconocimientos como etiquetas produce Rutini Wines, la bodega en la que lleva 31 años al frente de la dirección enológica.

De visita en España, ha pasado por Madrid para presentar algunos de los casi 100 referencias que componen el catálogo de la bodega. Vinos icónicos con más de 135 años de historia y de prestigio mundial.

Di Paola, nacido en Palmira, al este de Mendoza, se crió en el corazón de la bodega de su abuelo. Con su trabajo, no solo ha elevado el nombre de la bodega mendocina a la cima de la viticultura argentina, sino que ha hecho de cada botella una declaración de identidad: vinos equilibrados, elegantes y profundamente ligados a su terroir.

Una historia que une tradición e innovación

La bodega Rutini con presencia España desde hace más de 30 años —sus vinos forman parte de cartas de restaurantes de alta gastronomía y vinotecas especializadas—, dio sus primeros pasos en Coquimbito hasta convertirse en pionera en el Valle de Uco, hoy epicentro del vino argentino.

En la moderna sede de Tupungato, a más de 1.000 metros de altitud, nacen etiquetas emblemáticas como Felipe Rutini, Antología, Apartado, Single Vineyard, Dominio, Colección Rutini, Encuentro y Trumpeter, reconocidas internacionalmente por su excelencia.

Rutini Antología 38.

El Single Vineyard Gualtallary Malbec 2021 recibió la máxima distinción en los Decanter World Wine Awards, donde fue elegido “Best in Show” como el mejor Malbec entre los 50 mejores vinos del mundo.

Cuenta con otros vinos de alta gama como el Gran Malbec, Gran Chardonnay o Gran Cabernet Sauvignon, elaborados a partir de la selección de distintos terruños mendocinos. Ensamblajes únicos que reflejan complejidad, estructura y la riqueza de la crianza en roble.

En un reservado del restaurante Piantao, en Legazpi, con 43 vendimias a cuestas, se sienta con una copa de su Extra Brut (una de los vinos que se probarán durante la comida) a conversar con Cocinillas El Español sobre su pasión, su legado y su futuro.

COCINILLAS: Va camino de tener tantos reconocimientos como referencias tiene la bodega... Mariano Di Paola : Creo que, a estas alturas de mi vida, la distinción más importante es la que te da el consumidor. Cuando acepta los vinos, los disfruta, es el mayor logro de uno. Si una botella de vino ha hecho feliz a alguien en una mesa, ese día me siento feliz. COCINILLAS: ¿Hay alguna botella que le haya hecho especialmente feliz? Mariano Di Paola : Cuando viene acompañado de un reconocimiento de la prensa, como el que vamos a probar: el Single Vineyard Gualtallary Malbec 2021, que obtuvo la máxima distinción en los Decanter Wine Awards. COCINILLAS: Empezó muy temprano, ¿alcanzaba la mayoría de edad para beber? Mariano Di Paola : Ya tenía los 18, ahora tengo 69. Terminé mi escuela secundaria, me tocó el servicio militar y después comencé mi carrera universitaria de enología. Estuve de docente de enología en la Universidad Don Bosco de Mendoza 23 años. Es algo que me gustaba hacer y sobre todo me obligaba a estudiar y actualizarme, pero por cuestiones de tiempo tuve que dejarlo. El desafío más grande fue cuando llegué allá por el año 94. COCINILLAS: ¿Tenía el prestigio que tiene ahora la bodega? Mariano Di Paola : Ha sido un trabajo en conjunto. Nada se logra solo, sino trabajando en equipo y es muy importante que haya alguno que pueda liderar. Si puedo lograr inspirar a los jóvenes que vienen de abajo a que puedan desarrollarse y si algún día me retiro me superen, creo que será el día que diga que hice bien mi trabajo. COCINILLAS: ¿Se siente cómodo en el papel de líder? Mariano Di Paola : Ese es mi desafío. Hay 500 personas entre viñedos y las bodegas y trato de motivar a todos para trabajar en el equipo. COCINILLAS: ¿Lo ha hecho todo ya?

Mariano Di Paola : Comencé con muy pocas marcas y desarrollando nuevos proyectos, nuevas marcas, nuevas fincas, nueva bodega. Pero yo digo que mi mejor cosecha siempre es la próxima. Ya estoy como para ‘dar un paso al costado’, me reclaman mis nietos. Pero, por otro lado, pienso cómo será esto dentro de diez años, pienso en el futuro. COCINILLAS:Su trabajo ha ido también se ha caracterizado por esa capacidad de innovación. Mariano Di Paola : Uno tiene que ir soñando y hacer caso a las inquietudes que surgen. Hoy en día casi todo son copias o copias mejoradas de lo que ya hay...



Rutini Wines.

COCINILLAS: ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Mariano Di Paola : Despertarme en la mañana y soñar con lo que vamos a hacer ese día. Hay muchas veces que quiero que el día me sorprenda. Lo disfruto mucho, —por más que esté manejando más de tres horas—, llegar a la bodega, sentir los aromas de fermentación, el olor a los vinos en la viña, los granos. Todo eso es lo que a uno lo motiva. COCINILLAS: ¿Ese sentir no ha cambiado en 30 años? Mariano Di Paola : Con más ilusión y con más entusiasmo. Cuando uno hace estas cosas con tanta alegría y con tanta pasión, termina siendo no un trabajo sino un hobby.

COCINILLAS: ¿Qué se necesita para destacar en la viticultura como lo ha hecho usted? Mariano Di Paola : Cuando daba clases en la facultad de enología y terminaba mi ciclo lectivo, les decía a mis alumnos que todo lo que habían visto conmigo era el 50% y el otro 50% el corazón.

COCINILLAS: ¿Cómo vive su bodega la tendencia por el consumo de vinos blancos? Mariano Di Paola : Nosotros fuimos siempre la bodega que mayor venta de vino blanco tenía de Argentina. Hoy en día sigue creciendo y lo notamos en todos los segmentos. COCINILLAS: Hace unos años hicieron su primer Riesling... Mariano Di Paola : Lo que más tenemos es Chardonnay, Sauvignon blanc, Gewürztraminer, Pinot Gris e incorporamos Riesling y muchas otras variedades que nos dan mucha satisfacción al descubrir que el vino blanco puede tener muy buen potencial dentro de la botella. Hemos abierto Chardonnays de 25 años impecables. COCINILLAS:¿Cómo se están dando a conocer sus vinos en España?

Mariano Di Paola : Estamos muy bien en España, la gente los reconoce. Somos la única viticultura de altura sin influencia marítima, por encima de los 1.100 metros y tenemos vinos diferentes. COCINILLAS: ¿Y qué vinos nuestros le gustan?

Mariano Di Paola : Me gustan mucho probar los vinos de España, pero en especial los vinos de Toro, por esa potencia, el conjunto.



Rutini Apartado Gran Malbec 2021.