Marta Clot, sumiller: "Es una aberración que la gente crea que si no bebes vinos exclusivos no tienes ni idea"

Marta Clot (Granollers, 31 años) es la sumiller millennial más viral de España, con más de 600.000 seguidores en redes. También es creadora de un vino propio elaborado junto a la bodega Vins L'Apical que está completamente agotado.

Esta popularidad es gracias sobre todo a su forma de comunicar sus conocimientos sobre vino, de una manera que no es muy habitual en este ámbito.

Parte de su labor divulgativa consiste en compartir vídeos en los que ofrece trucos, consejos o explicaciones enológicas empleando siempre un tono distendido, cercano y sin tecnicismos incomprensibles.

"Mi objetivo es que el vino deje de ser una bebida elitista", afirma Marta en una de sus publicaciones más recientes. "Yo no quiero ser tu profe de vino, quiero que la gente se lo pase bien y disfrute", añade.

Un vino menos snob

La catalana ha hecho estas declaraciones para defenderse de aquellos que la han acusado de no saber nada por alejarse del esnobismo que impera dentro del sector.

Una de las críticas más punzantes ha surgido tras recomendar unas copas de plástico para ir de camping. "Esas copas para un vino de gama media o alta son una porquería, estamos hablando siempre de mejorar los servicios del vino con buenos abridores, buena temperatura, etc., y nos presentas copas de plástico duro... Increíble", le han reprochado.

A lo que ella ha respondido alto y claro: "Si yo hago un vídeo mostrando unas copas de plástico para ir al camping o mostrando 100 maneras de beber vino no quiere decir que no tenga ni idea y que lo que esté haciendo sea una aberración".

@martaclot yo no quiero ser tu profe de vino, quiero q la gente se lo pase bien y disfrute del vino! ♬ original sound - Marta Clot

Y contraataca: "Lo que es una aberración es que la gente se haya creído que el vino sólo se puede tomar en una copa perfecta, o que sólo puedas beber vinos exclusivos porque si no no tienes ni idea".

A su parecer el vino "es una bebida muy diversa", "hay muchos tipos" y "muchos momentos" para beberlo. Su propósito, insiste, es que la gente se beba el vino "en la copa que quiera" y "que se lo pase bien" con él.

Pese a las críticas de algunos, Marta Clot también ha recibido el apoyo de muchas personas que siguen fielmente sus publicaciones y que consideran su trabajo "muy interesante", "divertido" y "original".

"Tienes muchísima razón, todo el mundo del vino es muy elitista y cada día se aleja más de la gente corriente", han comentado al respecto desde Bodegas y Viñedos Frutos Aragón, en Ribera del Duero.

"A nosotras nos cae la del pulpo por defender algo tan común como el calimocho; al final es lo que dices tú, el vino hay que disfrutarlo de la manera que sea", han concluido.