El mejor rosado del mundo estrena nueva añada: un vino de 94 puntos según los críticos más influyentes

En un mundo del vino en el que los rosados suelen asociarse a frescura, juventud y consumo inmediato, una bodega riojana ha decidido romper todas las reglas. Hacienda López de Haro ha presentado la nueva añada de su joya enológica: Classica Gran Reserva Rosado 2013, un vino que ha sido descrito por la crítica internacional como el mejor rosado del mundo y que llega ahora al mercado con una carga simbólica y sensorial sin precedentes.

Con 94 puntos otorgados por el influyente crítico británico Tim Atkin, quien lo coronó como “Mejor Rosado del Año” en su esperado Rioja Report 2025, este vino no solo se desmarca por su calidad, sino por su atrevimiento: ser un rosado de guarda, con una crianza de más de cuatro años en barrica y una evolución en botella que redefine la longevidad de este estilo.

No es un estreno menor. El Classica Gran Reserva Rosado 2013 ya venía precedido por una estela de distinciones que le han convertido en una referencia mundial. Fue el único rosado español incluido en los “Wines of the Year” de Decanter, con 97 puntos, compartiendo escenario con grandes tintos y blancos. La crítica especializada lo celebra como una rareza virtuosa, y nombres como Elizabeth Gabay MW o Ferran Centelles —ex sumiller de elBulli— han contribuido a elevar su estatus con puntuaciones de hasta 98 puntos.

Classica Gran Reserva Rosado 2013

El arte del tiempo

La magia de este vino comienza en los viñedos del Alto Najerilla, donde nacen las uvas Garnacha y Viura que dan forma a este coupage singular. Viejas cepas que aportan profundidad, carácter y una estructura que sostiene una crianza poco habitual para un rosado. Durante cuatro años, el vino reposa en barricas bordelesas, la mayoría nuevas, antes de pasar por una larga maduración en botella. El resultado es una complejidad aromática inusual, donde las notas de fruta delicada se entrelazan con toques especiados, florales y de evolución noble.

Este enfoque, que la bodega define como “clasicismo riojano reinterpretado”, convierte al Classica Gran Reserva Rosado en un símbolo de resistencia frente a la estandarización del vino rosado como producto veraniego y efímero.

Exclusividad líquida

La edición de 2013 se presenta con una producción limitada a tan solo 5.600 botellas, comercializadas mediante cupos y a un precio recomendado de 60 euros, un posicionamiento que lo sitúa más cerca del lujo que de la cotidianidad, pero que encuentra su razón de ser en la calidad, el tiempo y la intención.

En un mercado global donde la distinción se mide por la capacidad de sorprender sin perder el alma, Hacienda López de Haro ha encontrado una fórmula única: crear un rosado capaz de mirar a los grandes tintos de guarda a los ojos, sin perder ni un gramo de elegancia.

Con su nueva añada, el Classica Gran Reserva Rosado no solo ratifica su estatus como el mejor rosado del mundo, sino que lanza un mensaje potente: la belleza del vino también puede habitar en el tiempo y en la osadía de lo inesperado.