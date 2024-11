Un Château Lafite chino por 300 euros y otras razones para descubrir los vinos de la región de Yantai

En el vasto panorama vitivinícola mundial, un nuevo jugador emerge con fuerza desde el lejano Oriente. La región de Yantai, en la provincia china de Shandong, se perfila como el epicentro de una revolución silenciosa que promete sacudir los cimientos del mercado global del vino. Con una tradición que se remonta a la dinastía Ming y una ambición que mira hacia el futuro, Yantai se presenta ante el mundo como la nueva meca del vino asiático.

Y es que, aunque nos cueste asumirlo, China ya cuenta con la tercera mayor extensión de viñedos del mundo, solo por detrás de España y Francia. Ocupa el sexto lugar en producción mundial y el quinto en consumo. Estas cifras, lejos de ser un techo, son solo el principio de una ambición que apunta a convertir a China en el mayor productor de vino del planeta.

Aunque todavía no hay importadores de vinos chinos en España, su presencia en mercados asiáticos como Corea del Sur, Japón y Estados Unidos augura una pronta llegada a nuestras latitudes. El interés de China por el mercado español no es nuevo, como demuestra la adquisición de la bodega Marqués del Atrio por parte de Yantai Changyu Pioneer Wine Co. en 2015. Cuando esto ocurra, estaremos ante un nuevo capítulo en la historia del vino mundial, uno en el que el dragón chino desplegará sus alas sobre los viñedos globales, ofreciendo nuevos sabores, experiencias y desafíos a los paladares más exigentes.

Vista aérea región de Yantai

El Château Lafite chino, la joya de la corona

En las suaves colinas de Penglai, cerca de Yantai, se alza majestuoso el Domaine de Long Dai, el ambicioso proyecto del legendario Château Lafite Rothschild en tierras chinas. Este viñedo, plantado en 2011, representa la fusión perfecta entre la sabiduría vinícola francesa y el terroir único de Shandong. El resultado es Long Dai, un vino que se ha convertido en el estandarte de la calidad y el potencial de los vinos chinos.

Long Dai es una sofisticada mezcla de variedades que combina cabernet sauvignon, cabernet franc y marselan, esta última considerada ya como la uva "autóctona" china. Criado en barricas francesas construidas en Lafite, este vino encarna la elegancia y la complejidad que se esperaría de un Gran Cru bordelés, pero con un carácter inconfundiblemente chino. Con un precio que ronda los 300 euros, Long Dai es toda una declaración de intenciones. La prueba de que China está lista para competir en las ligas mayores del vino mundial.

Enoturismo en Yantai

Cinco razones para descubrir los vinos de Yantai

1. Una tradición milenaria con visión de futuro

La historia vitivinícola de Yantai se remonta a la dinastía Ming (1368-1644), cuando monjes italianos introdujeron las primeras variedades europeas en la región. Sin embargo, fue a finales del siglo XIX cuando la industria despegó con la fundación de Changyu en 1892, hoy la bodega más importante del país. Esta combinación de tradición ancestral e innovación moderna otorga a los vinos de Yantai una profundidad cultural única.

2. Un terroir privilegiado

Yantai goza de un clima templado con inviernos suaves, una rareza en China que permite el cultivo de la vid sin necesidad de enterrar las cepas para protegerlas del frío. Los suelos graníticos y la influencia marítima crean un microclima ideal para la viticultura, dotando a los vinos de una mineralidad y frescura características.

Vista aérea bodegas de Yantai

3. La apuesta por la calidad y el reconocimiento internacional

La región de Yantai no escatima esfuerzos en su búsqueda de la excelencia. Con 204 empresas vitivinícolas y 63 bodegas de prestigio, la zona se ha convertido en un semillero de innovación enológica. El resultado no se ha hecho esperar: cerca de 300 vinos chinos han sido galardonados en los concursos internacionales más prestigiosos, poniendo de manifiesto que la calidad de estos caldos está a la altura de los mejores del mundo.

4. Un destino enoturístico emergente

Con 19.000 hectáreas de viñedos, Yantai se perfila como un destino enoturístico de primer nivel. El proyecto más ambicioso en este sentido es el Nueva Changyu International Wine City, un parque temático vinícola que se extiende por más de 400 hectáreas y cuenta con una mega bodega capaz de producir 400 millones de botellas al año. Esta apuesta por el enoturismo no solo busca atraer visitantes, sino también educar al consumidor sobre la cultura del vino.

Bodega Changyu

5. La fusión con la gastronomía china

Los vinos de Yantai no pretenden competir directamente con los europeos en precio, sino que buscan su propio nicho de mercado. La estrategia pasa por el maridaje con la gastronomía china, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de disfrutar de vinos orientales en sus restaurantes asiáticos favoritos. Esta simbiosis entre vino y cocina china promete abrir nuevos horizontes en el mundo de la cocina internacional.

El vino chino no es solo una curiosidad exótica, es el heraldo de una nueva era en la industria vitivinícola global. En un futuro no muy lejano, Oriente y Occidente se encontrarán en la copa, fusionando tradiciones milenarias con técnicas de vanguardia. El gigante de fuego ha despertado y puede que el mundo del vino nunca vuelva a ser el mismo.

También te puede interesar...