Sonsierra Selección, el rosado de Rioja que enamora a los mejores críticos

Nombre: Sonsierra Selección Rosado

4,90 € Punto de venta: www.sonsierra.com

Sonsierra Seleccioón Rosado 2020.

El reconocimiento a la añada 2018 por el Master of Wine y periodista británico Tim Atkin, todo un gurú del vino a ese lado del charco, no es el único que ha recibido el rosado de Bodegas Sonsierra. Wines From Spain Awards también lo eligió como mejor rosado con distribución en los Países Bajos. Y la vendimia de 2015 se alzó con dos medallas de plata, una en el Concurso Mundial de Rosados de Bruselas y otra en el AWC Vienna International Wine Challenge. Una demostración de que los vinos caros no son siempre los mejores y que con honestidad también se puede llegar lejos.

¿Quién dijo que en Rioja solo se hace vino tinto? Aunque este tipo de vino sigue siendo el más representativo de la región, otra buena manera de conocer la región es a través de rosados honestos y asequibles, todavía poco conocidos pero de notable calidad, como Sonsierra Selección Rosado. Un 100 % tempranillo procedente de viñedos con 40 años, con aromas afrutados, cuya frescura lo hace idóneo para acompañar cualquier momento y plato. Durante todo el año, pero sobre todo en verano.

La razón de que este rosado haya encandilado al mismísimo Atkin es que es un vino afrutado y envolvente, pero a la vez muy fresco y vivaz. “El secreto de su éxito reside tanto en su atractivo color como en una sensación de frescor que se acrecienta si lo servimos entre 8 y 12 ºC, convirtiéndose así en el aliado perfecto para calmar el calor del verano”, asegura Rafael Usoz, enólogo de Bodegas Sonsierra, situadas en San Vicente de la Sonsierra (Rioja Alta), en el corazón de una comarca con unas características únicas para el cultivo de la vid, donde la uva tempranillo encuentra su paraíso natural.

Viñedos Bodegas Sonsierra.

Nosotros añadimos otra posible razón: su elaboración con uva tempranillo mediante el método del sangrado combina la frescura del vino blanco con la sensación en boca del vino tinto, otorgándole una versatilidad gastronómica superior. O lo que es lo mismo, convirtiendo a este rosado en el mejor acompañante para nuestras recetas estivales.

Maridajes recomendados para Sonsierra Selección Rosado

El rosado de Bodegas Sonsierra es perfecto para tomar en cualquier momento del día. Ya sea durante el aperitivo, para comer, una copa a media tarde o para ambientar la cena. Es el complemento ideal para todo tipo de platos, desde verduras, arroces, pastas o ensaladas hasta pescados y carnes blancas. El abanico de posibilidades es infinito. Para los más atrevidos, este vino nunca falla con comida oriental, tampoco con la pizza, y le da un punto de distinción a los cócteles veraniegos.

Recetas para acompañar este rosado de Rioja

