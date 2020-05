Maridajes a domicilio, el vino también se pide para llevar

Si algo nos ha demostrado esta pandemia es que es posible comer con calidad en casa. Los restaurantes españoles llevan semanas estrujándose los sesos para mantener sus ingresos y salvar el sector de una recesión más que previsible. Dicen que en momentos de crisis, el ingenio se agudiza, y estos días los hay que adaptan su oferta al servicio a domicilio sin perder la excelencia, los que estrenan nuevos y apetecibles proyectos 'nómadas' en mitad de la pandemia, y hasta los que incluyen el maridaje en el delivery.

El maridaje está incluido en el servicio a domicilio.

En estos nos centramos. Así funcionan las cartas de vinos cambiantes y viajeras, incluidas en el servicio de comida a domicilio de estos restaurantes madrileños. Para que nos falte de nada y la experiencia sea tan completa como en sus mesas mientras esperamos a sentarnos de nuevo en ellas. O, por qué no, también para cuando elijamos quedarnos en casa a partir de ahora.

Propaganda

El número 12 de la calle Libertad lanzó hace un mes su tienda online, en pleno temporal. “Como distribuidores de vino era un proyecto que teníamos en mente desde hace mucho tiempo, pero por falta de tiempo no lo habíamos llevado a cabo”, dice Mattia Pierantoni, alma mater de Propaganda, la vinoteca-restaurante con sangre italiana del barrio de Chueca. “La emergencia sanitaria nos ha permitido materializarlo y es algo que mantendremos como complemento a nuestro negocio, con muchas ganas de desarrollarlo constantemente”.

La bodega de Propaganda, en casa.

A través de la web de Propaganda se pueden elegir entre unas 300 referencias de vinos que se van añadiendo cada día, y a la que pronto se sumará una pequeña zona gourmet con las tapas italianas más vendidas del 'Propa', listas para llevar a casa. “Hemos elegido vinos que invitan a viajar por Italia de norte a sur, desde Piamonte y el Véneto a Sicilia, pasando por Toscana, Umbría y Puglia, así como una completa propuesta de champagne. Y para que los que lo prefieran, una oferta de Wine Packs”, detalla Mattia.

Para quien necesite asesoramiento a la hora de hacer la compra, disponen de atención personalizada al instante a través de su Chatbox. Uno de los vinateros de Propaganda estará al otro lado para ayudarnos a elegir el vino y, cuando lo recibamos en casa, podremos acceder a una explicación didáctica del vino y la bodega a través de un código QR.

Si solo quieres vino, mejor en pack.

Horcher en Casa

El emblemático restaurante madrileño ha puesto en marcha también estas semanas su servicio de entrega a domicilio Horcher en Casa, una selección de platos de su cocina a nuestras casas. Y también de vinos. Horcher ha realizado una carta por botella que incluye champanes y cavas, cinco referencias de vinos blancos de Penedés, Rías Baixas, Rueda y Valdeorras y seis tintos de Ribera del Duero, Priorat y Rioja.

“Nos hemos adaptado de la mejor manera que hemos sabido”, comenta Elisabeth Horcher, cuarta generación del restaurante. “La idea es que el cliente pueda encargar un almuerzo o una cena con la garantía de que los platos y los vinos llegarán en las mejores condiciones a las casas”. Se trata, continúa, de “que la experiencia sea exactamente igual que si se sentaran en una de nuestras mesas”.

Horcher en Casa, mejor con vino.

Un proyecto de comida a domicilio que llega con idea de quedarse. “Pensamos que Horcher en Casa es un servicio que se puede mantener a largo plazo. Muchos van a tener miedo de salir, especialmente a restaurantes, a sentarse cerca de otras personas. Querremos seguir cuidándonos mucho y habrá una demanda que cubrir”, prevé Elisabeth. “Habrá que estar atentos a los que nos pida esa clientela y adaptarnos a sus necesidades de la mejor manera posible. Con lógica, orden y siendo pacientes”.

Los pedidos se hacen a través de teléfono 91 522 07 31 y existe la posibilidad de recogerlos en el restaurante (Alfonso XII, 6).

À Gogó by Chifa

Juan y Luis Miguel Gil han puesto en marcha este mes su propuesta de comida a domicilio À Gogó by Chifa. Es su apuesta por ofrecer un servicio excelente de comida (y bebida) en casa, que incluye la opción de terminar platos uno mismo. “Es un concepto totalmente diferente que se pretende mantener en el tiempo, no solo en esta situación excepcional”, dicen. El nombre, que por un lado transmite abundancia (à gogó) y por otro el delivery en sí mismo (to go), pretende reflejar ambas cosas, “que Chifa no tiene límites y por ello mismo llegamos hasta tu casa”.

Lo mejor de Chifa también puede pedirse con vino.

En cuanto a las bebidas, À Gogó by Chifa propone una oferta muy interesante mientras dure el estado de alarma, que pasa por enviar sus vinos por poco más que su precio de coste a restaurante, para ayudar así a sus proveedores de confianza. En esta carta de vinos a domicilio encontramos joyas como el viognier francés Montagne Noire o el blanco riojano Bhilar Plots, el tinto mallorquín ecológico 12 Volts, además de una sugerente selección de jereces de Equipo Navazos.

Los pedidos se hacen a través del teléfono de Chifa, 915 34 75 66, o del whatsapp 680 150 785.

El Lagar x Gofio

Otro proyecto culinario nacido en medio del confinamiento es El Lagar x Gofio, con el que Safe Cruz y su equipo pretenden seguir ejerciendo de puente entre el archipiélago canario y la península, a pesar de las dificultades. Comida a domicilio que no pierde su estándar de calidad, y una carta ágil y cambiante que mantiene la esencia que le valió a Gofio su recién estrenada estrella Michelin en la capital. No faltan sus famosas croquetas de 'pollo con todo', un homenaje a los bocadillos tradicionales de las islas, ni tampoco su atrevida selección de vinos canarios.

“Obviamente no es lo mismo”, asegura Cruz, “pero hemos descubierto que se pueden hacer muchas cosas”. A pesar de los obstáculos que atraviesa el sector, el chef se muestra optimista. “Esta situación nos ha hecho reflexionar a todos. A corto plazo habrá que adaptarse a medidas difíciles, pero con el tiempo todo volverá a la normalidad, o más bien, a la nueva normalidad”.

Las icónicas 'Croquetas con todo' de Gofio, listas para llevar.

La bodega de El Lagar es igual de importante que la de Gofio. Por eso la carta de comida a domicilio se puede acompañar con una breve pero dinámica selección de interesantes referencias canarias y algún que otro champán. Una propuesta que, aseguran, respeta la filosofía del restaurante también en este apartado, alejándose del concepto de delivery tradicional. “Sorprendemos a nuestros clientes cada día con nuevas referencias, muchas de ellas difíciles de encontrar fuera de las islas”. De esta forma, envían pedidos en un radio de 4 km a través de su web.

Safe Cruz también asegura que El Lagar x Gofio echará raíces después del coronavirus. “Lo tuvimos claro antes de abrir y lo tenemos claro ahora viendo el éxito: se puede comer en casa con más calidad”. El resumen gastronómico de una pandemia.