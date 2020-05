Comida a domicilio como en el restaurante: adiós a los platos fríos

Con los restaurantes cerrados, a excepción de las terrazas en algunas partes de España, la mejor opción, para seguir disfrutando en casa, ha sido el delivery o reparto de comida a domicilio. Cientos de restaurantes de todo el país se han apuntado, tal y como te contábamos en este artículo con un buen puñado de propuestas de Madrid.

Pero otros muchos han apostado por algo ligeramente diferente, el enviar comida que debes terminar de preparar tú mismo -porque no todo viaja bien- y comerlo recién hecho, siempre es un gusto. A medio camino entre cocinar en casa y la comida ya preparada de restaurante, surge esta propuesta 'do it yourself' que nos hace ponernos el delantal y, con instrucciones precisas, dar a sus platos el toque final.

Quilicuá Delivery

Una de las propuestas más alabada ha sido la del cocinero Luca Rodi. Luca estuvo al frente de los fogones de Dabbawala durante años, hasta que hace un tiempo, decidió dejar su local y dedicarse al mundo del catering de bodas y eventos junto a la firma de decoradores Borgia Conti, bajo el nombre de Quilicuá. Pero hace unos días llegaba Quilicuá Delivery, que ha sido una de las propuestas más aplaudidas de estos días.

"Estas semanas han sido introspectivas, de desvelo, de dudas, de mucho excel y mucho madrugón. Los nervios y la incertidumbre de poner a punto las recetas, probando, modificando, escuchando a amigos muy cercanos que me hacían de conejillos de indias y me decían cómo quedaba el punto del arroz, la potencia del caldo del ramen, el spicy del lobster roll...", contaba el cocinero en sus redes sociales. Y continuaba "Espero que disfrutéis de hacer en familia estos platos, que os paso de mis manos a las vuestras, para que las terminéis con el mismo mimo y gochismo con el que nosotros las hemos encaminado."

De esta forma nacía una nueva propuesta, en la que los platos vienen por terminar y para los que solo necesitarás 5 minutos de preparación. "La idea es usar los menos cacharros posibles y que con una misma sartén o paella, puedas terminar de hacerlo todo. Queremos ponerlo muy fácil", afirma Rodi. Así han lanzado una carta con cajas que llevan instrucciones y todos los ingredientes necesarios para preparar platos al momento como un arroz de gambón, que viene con su propio sofrito y una precocción, un ramen de panceta ibérica, un losbter & shrimp roll con salsa de especias y sus panes brioche y hasta un solomillo Wellington. Además, el propio Luca cuelga vídeos explicando cómo se prepara cada plato.

Los pedidos se hacen por teléfono al 600 247 402 y la carta completa se puede consultar en su perfil de Instagram.

Nacho Manzano

¿Las croquetas de Nacho Manzano o su arroz de Pitu de Caleya? Son platos que quedarán en los anales de la gastranomía. Por el momento y hasta alcanzar la denominada 'nueva normalidad' no podemos disfrutarlos in situ. Por ello Nacho Manzano ha lanzado unas cajas con productos para terminar de hacer en casa algunos de sus platos míticos.

"Hasta que nos volvamos a encontrar salimos a tu encuentro y te enviamos la esencia de nuestra Casa para que lo disfrutes en la tuya. Recién cocinado, adecuadamente envasado y listo para calentar y emplatar de forma sencilla. Un menú con los platos más emblemáticos de nuestra cocina, elaborados con productos de la máxima calidad y cocinados con el mismo cuidado que si te los lleváramos a la mesa nosotros mismos.", anunciaba el chef en su Instagram.

Por el momento, son dos cajas, para 4 u 8 personas, con snacks de Cresta de Pitu -unas galletitas hechas de maíz para rellenarlas con paté de pollo-, las croquetas, pitu Caleya Guisado y el arroz con Pitu, que viene rehogado con el sofrito y con el caldo para terminar de cocerlo en casa.

New York Burger

Venden sus hamburguesas ya preparadas en las plataformas habituales de delivery pero han ido un paso más allá. La hamburguesería lanzaba los New York Burger kits para marcarse en casa un do it yourself.

Estos kits contienen 2 hamburguesas de 190 g, queso cheddar, pan brioche y salsa NYB para que la confecciones tú mismo con instrucciones de Pablo Colmenares, su chef, y le aportes tu punto de creatividad, añadiendo los ingredientes que más te apetezcan.

El pack está disponible a través de Deliveroo y Glovo.

Brasserie Lafayette

La brasserie Lafayette también ha apostado por el modo de delivery en cajas. Así, han creado unos menús, para dos personas por 49 euros, que incluyen botella de vino de regalo, donde todos los platos vienen al vacío para terminar de prepararlos en casa.

Los menús van cambiando, pero hasta el momento se ha podido disfrutar en casa de balotine de foie y rilette de pato, puerros confitados en salsa o pechuga de pollo a las finas hierbas con yogurt de cítricos con mini patatas confitadas al horno con hierbas provenzales. Para más información y pedidos, consultar en el 620 82 64 79. Los menús los cuelgan en sus redes sociales. Las cajas se pueden enviar a casa o pasar por el restaurante a recogerlas.

PlacerEsMex

¿Cómo decirle que no a una suculenta comida mexicana? Desde la tienda online de PlacerEsMex, acortan distancias y acercan a los hogares españoles la auténtica cocina mexicana.

Se basan en comida casera, que llega envasada al vacío y en la que tú solo tienes que calentarla, montarla y disfrutarla o congelarla para disfrutarla más adelante. La elaboran una vez la pides en su web https://www.placeresmexgastro.com/, con producto del día, sin conservantes, ni aditivos, para que cuando te llegue, esté lo más fresca posible.

Cochinita pibil, carnitas, pastor, pollo en salsa mexicana... y también tortillas para preparar tacos y todos los extras que puedan necesitar (cilantro, lima...), además de guacamole, quesos mexicanos, tamales, frijoles y hasta tequila.

Taller by Kuoco

Kuoco 360, con Rafael Bérgamo al frente, lanza Talle by Kuoco. Se trata de una opción de platos conocidos de la carta del restaurante y algunos nuevos, que propone un viaje con cocina de diferentes latitudes: México, Asia, Perú, España... Y no es comida que llega preparada, sino que nos hace ponernos manos a la obra con platos para montar en casa, con sus instrucciones.

La idea es dar los últimos toques a creaciones como el wonton con chutney de piña, unas croquetas de chilli crab y txangurro que vienen ya cocinadas pero que requieren un toque de horno, un steak tartar con crackers de setas chinas o sus tacos molones, de pollo con mole.

La Bientirada

La Bientirada ha apostado por el delivery y hasta que podamos ir a sus restaurantes, nos traen sus raciones a casa. Todo viene preparado, a excepción de su aclamada tarta cremosa de queso, que bien puede pedirse entera o por raciones, ya cocinada, o pedirla para hacerla en casa tú mismo.

Para ello han ideado un kit que viene con todo lo necesario para hacerla, con instrucciones y hasta el molde para meterla en el horno. Solo tendrás que preocuparte de juntar los ingredientes, meterla en el horno, respetar el tiempo de cocción, desmoldar y disfrutar. Se pide a través de Deliveroo.

Misión Café

En este templo cafetero de la capital, también se han lanzado al take away. Puedes pasar a recoger su fantástico café de especialidad o su pastelería sin igual en la ciudad. Ahora también van lanzando diferentes kits cada fin de semana para que te los montes en casa.

Arrancaron con el Pulled Pork o su versión vegana de flor de banana, un kit para dos personas que incluye el guiso, los panecillos, encurtidos, chutney de mango, cebolla frita y una mayonesa picante de chile chipotle.

Otra de las novedades es el Misión Brunch Kit que consiste en focaccia con salmón marinado, ricotta y huevo, granola, bizcocho y café para que te lo montes en casa. Se encargan solo a través de su tienda online y se recogen en la cafetería sábado o domingo, entre las 8:00 y las 14:00 horas.

Domingos de lechazo

¿Se puede disfrutar del genuino lechazo de Aranda en cualquier parte de España? Ahora sí, gracias a la iniciativa de Domingos de Lechazo. Se recibe en casa durante la semana, envasado al vacío y para conservar en frío, para que el día que se vaya a consumir se meta al horno 15 minutos a 220ºC por cada lado y de esta forma tenerlo listo.