Abre en el Mercado de Vallehermoso: Roberto Ruiz estrena puesto para dar rienda suelta a sus tostadas mexicanas

El Mercado de Vallehermoso vuelve a tener una nueva parada obligatoria para los amantes del buen comer. Y esta vez llega con acento mexicano, sabor marinero y mucho espíritu veraniego.

El responsable es Roberto Ruiz, uno de los chefs que más ha hecho por acercar la auténtica cocina mexicana al público español, que acaba de inaugurar Barra Lucas, un puesto dedicado a una especialidad que en México es todo un clásico y que en Madrid todavía estaba esperando su momento de gloria: las tostadas.

Porque sí, conocemos los tacos, los totopos y las quesadillas. Pero las tostadas juegan en otra liga. Crujientes, frescas, llenas de contrastes y perfectas para comer de pie en una barra con algo frío en la mano. Justo esa es la idea que Ruiz, también al frente de Barracuda MX, ha querido trasladar al Mercado de Vallehermoso con un concepto desenfadado, apetecible y muy pensado para los meses de calor.

Roberto Ruiz, el chef mexicano que enchila Madrid (y Barcelona), ahora con Barra Lucas.

"Las tostadas son una categoría de comida mexicana, pero no hay un sitio en Madrid dedicado solo a ellas", explica el chef. Y, visto lo visto, parece que había llegado el momento de ponerles el foco que merecen.

Un viaje a México sin salir de Chamberí

Barra Lucas no es una taquería ni pretende serlo. Aquí todo gira alrededor de una sencilla pero eficaz fórmula: una base de maíz crujiente coronada con pescados, mariscos y una buena dosis de sabor mexicano.

La tostada de bacalao de Barra Lucas.

La carta arranca con cuatro propuestas que tienen toda la pinta de convertirse en habituales de las conversaciones gastronómicas del verano. Está la tostada de bacalao ligeramente ahumado, acompañada de pico de gallo de tomatitos cherry, aguacate y una refrescante salsa de gazpacho con un toque de jalapeño. También la de pulpo, con pepino, cilantro y una salsa de jalapeños tatemados.

Los amantes de los sabores más intensos encontrarán su sitio en la tostada de gambones, rematada con salsa tártara, chile piquín y salsa macha. Y para quienes disfrutan de combinaciones inesperadas, la de sardinas marinadas con miso, chile ancho y jalapeños al carbón promete convertirse en una de las sorpresas de la carta.

La tostada de sardina que sirve Roberto Ruiz en el Mercado de Vallehermoso.

La gracia está en cómo conviven ingredientes muy reconocibles de nuestra despensa con técnicas, salsas y matices llegados directamente de México. Una mezcla que funciona con naturalidad y que encaja perfectamente con el ambiente de mercado.

Tostadas en una mano, margarita en la otra

Porque toda buena barra necesita una buena carta líquida. Y en Barra Lucas no se han quedado cortos. Margaritas clásicas, margaritas frozen para combatir las altas temperaturas, micheladas y cócteles elaborados con HUMO, el licor de chile chipotle creado por Roberto Ruiz junto al maestro destilador Javier Pulido.

El resultado es una propuesta que invita a quedarse un rato más del previsto. A pedir otra ronda. A probar una tostada diferente. Y a dejarse llevar por ese ambiente informal que convierte a los mercados gastronómicos en algunos de los lugares más apetecibles de la ciudad.

Fiel a la filosofía de Vallehermoso, Barra Lucas también reserva espacio para llevarse un pedacito de la experiencia a casa. Entre sus estanterías se podrán encontrar tostadas de maíz, totopos, tequilas y el propio licor HUMO, reforzando esa mezcla entre compra y degustación que define a los mercados contemporáneos.

La llegada del proyecto supone además un nuevo paso en la evolución gastronómica de Vallehermoso, que sigue ampliando su oferta con propuestas especializadas y con personalidad propia. Tras incorporaciones recientes como PastaxPasta, la apertura de Barra Lucas añade una nueva excusa para cruzar sus puertas.