El restaurante más barato con un nuevo Sol Repsol está en Valencia: 30 € por 4 platos y unos arroces de infarto

Este lunes 16 de febrero se han dado a conocer los nuevos Soles de la Guía Repsol en una ceremonia que se ha desarrollado en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.

De los 83 nuevos Soles, 69 han sido premiados por primera vez con un Sol. Entre ellos encontramos propuestas económicamente muy interesantes, como la del restaurante Farigola & Menta, con un menú desde sólo 30 euros.

El establecimiento se ubica en Torrent (Valencia), en el número 34 de la calle Padre Méndez, y nació hace casi 20 años como bocatería gourmet. Con el tiempo, el proyecto del chef David Joaquín se fue sofisticando hasta convertirse en el restaurante gastronómico de referencia que es ahora.

Aun así, insisten en presentarse como una propuesta con un tono cercano y sin la rigidez de la alta cocina seria. De hecho, según explican en su web, intentan "que cada visita se convierta en mucho más que una simple degustación".

Tal y como describen, "la apuesta por una decoración poco convencional, el diseño de diferentes espacios y el trato cercano de nuestro equipo completan nuestra apuesta gastronómica con el deseo de que nuestro cliente viva, realmente, una experiencia que deja huella en él".

La línea es de cocina moderna y de fusión, con sabores "de aquí y de allá", pero siempre con base mediterránea reconocible.

Uno de los platos del restaurante.

Cuánto cuesta comer en Frigola & Menta

El Menú de Mediodía del restaurante es el más barato, con un precio de 30,90 euros. Incluye dos principales a elegir, entre los que se incluyen platos como el bollit valenciano deconstruido con crudité de verdura y salsa verde o la torrija salada de cochinita pibil.

Principales como el puerro confitado con bechamel de coco el meloso de Almussafes con oreja frita, sobrasada d'Ontinyent y queso Idiazabal.

Y postres como el lemon pie flameado, su versión de pan con chocolate con escamas de sal y aove o el puré de maracuyá, helado de menta, mango, chocolate blanco y coco.

Este menú incluye, además, pan y alioli de mango, aunque la bebida y el café quedan excluidos. Los arroces tienen un suplemento de 3 euros por comensal y el arroz verde tiene un suplemento de 6 euros por comensal.

También disponen del Menú Degustación Maridaje por 128 euros, el Menú Degustación por 88 euros, y el Menú Compartir por 50 euros.