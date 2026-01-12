Steve Anderson, el chef que llevó la cocina fusión a Valencia, y su templo de recetas birmanas en pleno Mercado de Colón

Un cadáver listo para diseccionar, un galés de ojos azules y una joven de origen birmano. Estos fueron los 'ingredientes' variopintos que dieron lugar a la historia más inmediata del chef Steve Anderson y su restaurante Ma Khin de Valencia.

Si el padre y la madre de Steve no hubiesen tenido que compartir aquel difunto durante su primera clase de anatomía en Londres, tal vez todo habría sido diferente. Quizá muchos españoles se habrían quedado sin saborear las recetas del sudeste asiático que Anderson ofrece en su establecimiento del Mercado de Colón.

Quizá la apasionada vida de Ma Khin, la bisabuela de Steve que da nombre al restaurante, habría caído en el olvido, o sería mucho más desconocida. Por suerte, 'el destino' trazó otros planes y Steve y su hermana pudieron conocer en profundidad las hazañas de sus antepasados, contadas a ambos por su abuela materna.

La mayoría de estas anécdotas fueron grabadas, transcritas y recopiladas en un libro que vio la luz el mismo año que Ma Khin se inauguró, allá por 2014. "Cuenta la historia del fin de colonialismo en Birmania desde la voz de mi abuela y tras cada capítulo he añadido recetas", explica Steve.

La sala de Ma Khin.

Desde que abrió sus puertas, Ma Khin Café se ha consolidado como un referente de la fusión entre el Sudeste Asiático y el Mediterráneo. Su propuesta no busca imitar tradiciones, sino crear un lenguaje nuevo, mestizo y sincero, donde la técnica se une a la sensibilidad y los ingredientes locales sirven como puente entre mundos.

Cuando Valencia apenas comenzaba a descubrir la diversidad gastronómica, Ma Khin apostó por el viaje como forma de comprender la cocina. Diez años después, su identidad sigue marcada por la innovación, el respeto al producto y una curiosidad incansable.

Pero la historia profunda de Steve y su proyecto culinario se remontan a muchos años antes, hace unos 150 en Moulmein, una ciudad portuaria de Birmania. Allí vivió su abuela, Ma Khin, hija de un comerciante chino y una mujer de la etnia Mon.

De su unión con el juez inglés William Carr surgió una improbable familia donde las culturas se entrelazaron. Ese espíritu de encuentro, de amor que trasciende fronteras, es hoy la base que inspira cada gesto y receta del restaurante.

Decolonial Food

Ma Khin defiende una cocina que mira hacia el Sudeste Asiático sin apartarse de sus raíces mediterráneas. Este enfoque, que su fundador denomina Decolonial Food, propone reinterpretar recetas tradicionales con productos locales, manteniendo viva la esencia original de cada plato.

Uno de los platos variados de Ma Khin.

Así pues, en su carta conviven elaboraciones que ejemplifican esa fusión cultural: el mango sticky rice, una versión personal del clásico tailandés; el chả cá vietnamita, símbolo de la gastronomía del Sudeste Asiático; las clotxinas en curry verde tailandés (donde el pollo se sustituye por este molusco típico valenciano), o la croqueta de pollo con mayonesa de lima, un bocado que une la tradición española con toques asiáticos vibrantes.

En definitiva, más que un restaurante, Ma Khin Café es un lugar de encuentro donde convergen culturas, lenguas y sensibilidades. En su sala del céntrico Mercado de Colón, la luz del Mediterráneo ilumina cada día un diálogo permanente entre pasado y presente, entre Valencia y Birmania.