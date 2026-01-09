El restaurante de Vigo que recomienda 'The Guardian': menú del día a 15 €, pulpo, y vieiras "perfectamente asadas"

El restaurante Valdévez, ubicado en una estrecha callejuela del casco histórico de Vigo, se ha colado en el radar internacional tras ser recomendado por el prestigioso diario británico The Guardian.

La periodista especializada en gastronomía y viajes Fiona Dunlop ha incluido el establecimiento en un extenso reportaje bajo el título Show us your mussels! A mouthwatering trip to Vigo, Spain's seafood capital (Muéstranos tus mejillones: un delicioso viaje a Vigo, la capital del marisco de España).

Dunlop, una veterana corresponsal gastronómica que ha escrito para medios como CNN y The Guardian, y autora de varios libros sobre cocina española y mexicana, dedicó su artículo a explorar la riqueza culinaria de Vigo, ciudad que alberga el mayor puerto pesquero de la Unión Europea. Entre los establecimientos destacados, Valdévez sobresalió por su propuesta diferenciadora en el corazón del casco antiguo vigués.

Un local de culto para los aficionados del Celta

Situado en la calle San Bernardo número 4, en un callejón que podría pasar desapercibido para el visitante ocasional, Valdévez se ha convertido en una referencia gastronómica local que trasciende fronteras.

Según señala Dunlop en su crónica, el restaurante es "el favorito de los aficionados al fútbol de Vigo" y ha visto pasar por sus mesas a "celebridades de toda índole".

La periodista británica destaca especialmente la accesibilidad económica del establecimiento, un factor determinante en su recomendación. "El espacioso local ofrece un excelente menú del día por 15 euros, platos creativos y vinos de calidad", escribe Dunlop en The Guardian.

Una tabla de quesos del restaurante. Facebook

Esta relación calidad-precio excepcional ha sido uno de los puntos más elogiados tanto por la crítica internacional como por los comensales locales y turistas que lo han descubierto.

Gastronomía gallega con toque contemporáneo: los mejores platos

El menú de Valdévez combina la tradición culinaria gallega con un enfoque innovador que ha conquistado tanto a lugareños como a visitantes. Fiona Dunlop destaca en su artículo varios de los platos estrella del establecimiento: "Su tierno pulpo a feira se corona con puré de patata y pimentón, sus vieiras están perfectamente asadas a la parrilla, e incluso se puede probar solomillo de ternera curado de la Sierra".

Esta fusión entre producto marino y de interior demuestra la versatilidad de la propuesta gastronómica del restaurante, que no se limita exclusivamente a los frutos del mar pese a estar ubicado en el principal puerto pesquero de Europa.

La carne de vaca vieja de rubia gallega figura entre sus especialidades más apreciadas, según aseguran diversos medios españoles que también se han hecho eco de la recomendación británica.

Asimismo, la decoración del local juega un papel importante en la experiencia. Los clientes pueden disfrutar de un ambiente que mezcla lo tradicional con detalles vintage, incluida una colección de radios antiguas que añaden carácter al espacio.

