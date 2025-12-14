El mejor restaurante vegano del mundo está en Barcelona: platos a 6 € y tartas de 'queso' de premio

Buenas noticias para los vegetarianos y veganos: el restaurante Asante de Barcelona ha sido nombrado 'Mejor Restaurante Vegano del Mundo' según la lista global de HappyCow para 2025.

Este reconocimiento, otorgado por la plataforma líder mundial en reseñas de comida vegana y vegetariana, sitúa a este acogedor establecimiento del barrio del Poble Sec por encima de competidores históricos en ciudades como Londres, Nueva York o Berlín.

La elección de Asante no ha sido fruto del azar ni de la decisión de un pequeño jurado, sino el resultado de un exhaustivo análisis de millones de reseñas y valoraciones de la comunidad global de usuarios de la aplicación.

Tal y como ha explicado la plataforma, Asante ha destacado por alcanzar una puntuación de fiabilidad casi perfecta, impulsada por una avalancha de críticas de cinco estrellas que elogian tanto la calidad de su comida como la calidez de su servicio.

Los 'huevos' veganos más deseados de España

Ubicado en una zona tranquila del barrio del Poble Sec, Asante se ha especializado en el concepto de brunch y cafetería de especialidad, alejándose de la 'alta cocina' para centrarse en lo que más buscan los comensales: sabor auténtico y productos hechos en casa.

Lo que distingue a Asante de otros miles de establecimientos listados es su obsesión por la artesanía: prácticamente todo lo que sirven, desde el pan de masa madre hasta los quesos veganos, se elabora desde cero en su propia cocina.

Sin embargo, si hay un plato que ha catapultado a Asante a la fama mundial, son sus Huevos Benedict Veganos. Las reseñas de viajeros de todo el mundo coinciden en que la textura y el sabor logrados son "indistinguibles" o incluso superiores a la versión tradicional.

"La experiencia de volver a comer Huevos Benedict después de tantos años siendo vegano no tiene precio", comenta un usuario en la plataforma, destacando la consistencia de la yema vegetal y la salsa holandesa casera.

Además de su plato estrella, el menú brilla por sus sándwiches tipo "bikini" (como el popular Caprese con mozzarella casera, pesto y tomates secos) y una selección de repostería que incluye rollitos de canela y cardamomo que se agotan rápidamente cada mañana.

Todo ello acompañado de café de especialidad tostado localmente en Barcelona, matcha lattes y batidos tropicales, así como su tarta de 'queso' vegana, que también ha sido premiada por HappyCow.

Este galardón llega en un momento dulce para Barcelona, que aunque siempre ha sido amigable con el vegetarianismo, ahora ve cómo uno de sus locales lidera el ranking mundial.

Para los amantes de la gastronomía que visiten la Ciudad Condal próximamente, Asante se ha convertido oficialmente en una parada obligatoria. Eso sí, dado su nuevo estatus como el número uno del mundo, es probable que conseguir una mesa para probar esos famosos huevos benedictinos sea ahora un verdadero reto.