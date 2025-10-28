El bar de un pueblo de Asturias con una de las mejores fabadas y menú a 18 euros: "Me recuerda a la que hacía mi abuela"

Asturias y fabada van de la mano. Es, junto al cachopo, uno de los platos más típicos de la gastronomía de esta región, conocido por su potente sabor y su carácter reconfortante, especialmente ahora que llega el frío.

La receta tradicional se elabora con fabes asturianas (un tipo de alubia blanca), chorizo, morcilla, tocino o lacón y otros embutidos que conforman el llamado "compagno".

Hoy en día existen múltiples variantes de la fabada que se cocinan con otros ingredientes autóctonos como almejas, bacalao, mariscos o caza, aunque la versión clásica sigue siendo la más reconocida y demandada.

Las mejores fabadas de Asturias

Fabadas hay muchas y muy buenas, pero, ¿dónde comer las mejores? Aquí en COCINILLAS hemos recomendado en diversas ocasiones algunos lugares en los que degustar recetas increíbles como la de este restaurante asturiano, que cocina la mejor fabada del mundo en 2025.

Esta vez queremos sugerir otro sitio que ha dado que hablar en redes: el Bar Martínez (Café Zapateiro), un establecimiento ubicado en la parroquia de La Roda, muy cerca de Tapia de Casariego (Asturias).

Con una nota de 4,7 sobre 5 en Google y miles de reseñas favorables, este espacio brilla por mantener la esencia de la cocina asturiana, sin 'lujos' ni 'modernidades', lo que le otorga un encanto y aroma especial.

Una de las fabadas del restaurante. Bar Martínez

Está considerado una casa de comidas de las de antes, de las que cada vez hay menos: sus raciones caseras son muy generosas y puedes servirte tú mismo la fabada directamente de la fuente de barro al plato. De hecho, los platos son tan abundantes que muchos clientes acostumbran a llevarse parte de ellos a casa en un táper.

Además de la fabada, que muchos clientes consideran la mejor que han probado (algunos incluso aseguran que les recuerda a la que hacía su abuela), también se aconseja probar la merluza fresca, el entrecot, y postres caseros como el flan de queso y las natillas, algunas de sus especialidades más demandadas.

Ofrecen un menú del día con varios primeros y segundos a elegir, postre y bebida (agua, vino de la casa, un refresco o una cerveza). Actualmente, de lunes a viernes este menú tiene un precio de 18 euros y los fines de semana, de 23 euros, aunque puede cambiar según la temporada.

La merluza de Bar Martínez. Google

El ambiente del local es el de un bar de pueblo tradicional, con una pequeña terraza y atención cercana y familiar por parte del personal, perfecto para quienes quieran conocer la auténtica cocina asturiana de siempre.

Qué ver en Tapia de Casariego y alrededores

Tapia de Casariego es una villa marinera situada en la costa occidental de Asturias, reconocida por sus bellos paisajes y su vinculación histórica con la pesca y la industria conservera. Estos son algunos de sus atractivos más interesantes:

Playa de Anguileiro . Es la playa principal, famosa por su calidad ambiental y campeonatos internacionales de surf.​

Puerto pesquero y faro. El centro histórico y el rompeolas permiten observar la actividad marítima y disfrutar de puestas de sol junto al faro.​

Paseo de la Guardia. Recorrido litoral con vistas al Cantábrico y acceso directo a playas y acantilados.​

Iglesia de San Esteban y plaza central. Espacio de encuentro, arquitectura neogótica y ambiente local tradicional.​

Mirador de Os Cañóis. Ofrece vistas espectaculares sobre la villa, el puerto y el entorno costero.​

Playa de Mexota. A pocos kilómetros del centro, destaca por su entorno natural y rocas singulares, considerada de las más bonitas del occidente asturiano.

