El pueblo de Salamanca junto a un Parque Natural con el mejor jamón de España y un bar con unos pinchos gigantes de 10

Del cerdo, hasta los andares. Podría decirse que no eres un auténtico español si no has escuchado al menos una vez este refrán tan repetido que celebra las bondades de este animal.

Y es que en España del cerdo se aprovecha todo: la oreja, el rabo, las carrilleras... y, por supuesto, las pezuñas o manitas, para elaborar deliciosos guisos ricos en colágeno como este que explicamos aquí.

Pero si hay una parte de este mamífero que vuelve especialmente locos a los españoles y a todos aquellos que la prueban es el jamón, obtenido de las patas traseras del cerdo.

¿Y dónde se come el mejor jamón de España? Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el pequeño pueblo de Macotera (Salamanca).

Allí se produce "Dehesa de Prim", un Jamón de Bellota 100% Ibérico de la empresa Jamón Prim Salamanca, galardonado este 2025 en los Premios Alimentos de España a Mejor Jamón de Bellota Ibérico.

Jamón loncheado de Jamón Prim.

El mejor jamón de España

Macotera cuenta con una población de unos 1000 habitantes y está situada en la provincia de Salamanca (Castilla y León). Su historia es todo un 'misterio', ya que hasta el siglo XIII no hay datos sobre su origen.

De hecho, se cree que podría haber sido un refugio en la antigüedad, ya que no se encuentra al lado de ningún río, camino importante o paraje alto que facilitase la defensa.

Actualmente, Macotera tiene, como decíamos, el mejor jamón de bellota ibérico, elaborado en Carretera Guijuelo S/N, a las afueras de la localidad.

Allí pueden adquirirse sus exquisitos productos: jamones, pero también paletas, lomos, embutidos, carne fresca y lotes de muestras de embutidos ibéricos seleccionados.

Las tapas del restaurante Muek.

Además, si pasáis por Macotera podéis aprovechar para conocer el restaurante El Muek, valorado con un 4,7 sobre 5 en Google.

Ofrecen platos caseros cocinados con productos de la zona y raciones más que generosas a muy buen precio. Destacan la ensaladilla, su jamón recién cortado, el solomillo relleno, los pinchos o el revuelto.

Qué ver en Macotera y alrededores