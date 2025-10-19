Uno de los platos del restaurante.

Uno de los platos del restaurante. La Taberna Zíngara

Restaurantes

El mejor restaurante andaluz de Asturias que arrasa con su atún rojo, su pescaíto frito y sus croquetas XL: "Un espectáculo"

El chef Biaggio Carroccio lidera esta propuesta que rinde homenaje a su bisabuela malagueña.

Más información: El restaurante de Asturias en mitad de un Parque Natural con un único menú de seis platos a 40€ y vistas a la montaña.

Publicada

Hay un trocito de Andalucía en Asturias. Se 'esconde' en Oviedo y Gijón: allí podréis degustar una fritura de pescaíto, un atún rojo y una gamba blanca como si estuvieseis sentados en un chiringuito de Huelva.

¿Dónde? El lugar se llama La Taberna Zíngara, y está considerado el restaurante andaluz mejor valorado de Asturias. Su cocina "aúna lo moderno y lo tradicional" mediante una selección de grandes productos del Mediterráneo.

El chef Biaggio Carroccio Muñoz, hijo de un napolitano y una malagueña, es el artífice de este proyecto. El restaurante debe su nombre a la historia de su bisabuela, una mujer de alta alcurnia de Antequera (Málaga) que se enamoró de un gitano húngaro y lo dejó todo por amor.

1003743704162_254572169_1706x1280

"Ella decidió tener una vida de zíngara y yo, en honor a ella, La Taberna Zíngara", afirma Biaggio. En Gijón los encontraréis en el número 1 de la calle Linares Rivas y en Oviedo en el número 8 de la calle Carreño Miranda. En ambos sitios se puede pedir a domicilio.

El mejor restaurante andaluz de Asturias

La carta es extensa y combina la esencia andaluza con matices modernos y de fusión. Varía según temporada, lo cual es una ventaja si te gusta que el menú cambie y se adapte a lo mejor que hay en cada momento.

Se divide en ensaladas, entrantes calientes, croquetas caseras, platos de cuchara, frituras gaditanas, recetas de atún rojo, pescados a la plancha y al horno, mariscos, carnes a la brasa y postres.

Entre los platos más queridos se encuentran los distintos cortes y elaboraciones de atún rojo, como el tataki, el tartar o a la brasa con risotto. Este pescado es una de sus especialidades.

También destacan sus huevos rotos con puntillitas de Sanlúcar y pimientos fritos, su ensaladilla de gamba blanca de Huelva y bonito, sus croquetones XL de jamón y boletus o de bacalao al pil pil, así como el pescaíto frito clásico (calamares, cazón en adobo, puntillitas...).

En cuanto a los postres, sirven tarta de requesón al horno, torrija de coco caramelizada con helado de vainilla, fresas a la pimienta cuando es temporada y otras delicias que te harán querer volver una y otra vez.

1003743846721_257261820_1706x960

Asimismo, disponen de tres tipos de menú para dos personas: el Menú Gourmet (51 euros), el Menú Jornadas Cabrito Lechal (59 euros), con pierna de cabrito lechal confitada a baja temperatura y braseada con vino de Jerez, y el Menú Selección Trasacar (69 euros), con carpaccio de cecina, croquetas XL, entrecot y tiramisú.

En definitiva, se trata de un referente constante para locales y visitantes, de hecho, ha recibido reconocimientos y figura entre los mejor valorados en plataformas como Tripadvisor, destacando la calidad de la cocina, la experiencia global y la amabilidad del servicio.