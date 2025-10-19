El mejor restaurante andaluz de Asturias que arrasa con su atún rojo, su pescaíto frito y sus croquetas XL: "Un espectáculo"

Hay un trocito de Andalucía en Asturias. Se 'esconde' en Oviedo y Gijón: allí podréis degustar una fritura de pescaíto, un atún rojo y una gamba blanca como si estuvieseis sentados en un chiringuito de Huelva.

¿Dónde? El lugar se llama La Taberna Zíngara, y está considerado el restaurante andaluz mejor valorado de Asturias. Su cocina "aúna lo moderno y lo tradicional" mediante una selección de grandes productos del Mediterráneo.

El chef Biaggio Carroccio Muñoz, hijo de un napolitano y una malagueña, es el artífice de este proyecto. El restaurante debe su nombre a la historia de su bisabuela, una mujer de alta alcurnia de Antequera (Málaga) que se enamoró de un gitano húngaro y lo dejó todo por amor.

"Ella decidió tener una vida de zíngara y yo, en honor a ella, La Taberna Zíngara", afirma Biaggio. En Gijón los encontraréis en el número 1 de la calle Linares Rivas y en Oviedo en el número 8 de la calle Carreño Miranda. En ambos sitios se puede pedir a domicilio.

El mejor restaurante andaluz de Asturias

La carta es extensa y combina la esencia andaluza con matices modernos y de fusión. Varía según temporada, lo cual es una ventaja si te gusta que el menú cambie y se adapte a lo mejor que hay en cada momento.

Se divide en ensaladas, entrantes calientes, croquetas caseras, platos de cuchara, frituras gaditanas, recetas de atún rojo, pescados a la plancha y al horno, mariscos, carnes a la brasa y postres.

Entre los platos más queridos se encuentran los distintos cortes y elaboraciones de atún rojo, como el tataki, el tartar o a la brasa con risotto. Este pescado es una de sus especialidades.

También destacan sus huevos rotos con puntillitas de Sanlúcar y pimientos fritos, su ensaladilla de gamba blanca de Huelva y bonito, sus croquetones XL de jamón y boletus o de bacalao al pil pil, así como el pescaíto frito clásico (calamares, cazón en adobo, puntillitas...).

En cuanto a los postres, sirven tarta de requesón al horno, torrija de coco caramelizada con helado de vainilla, fresas a la pimienta cuando es temporada y otras delicias que te harán querer volver una y otra vez.

Asimismo, disponen de tres tipos de menú para dos personas: el Menú Gourmet (51 euros), el Menú Jornadas Cabrito Lechal (59 euros), con pierna de cabrito lechal confitada a baja temperatura y braseada con vino de Jerez, y el Menú Selección Trasacar (69 euros), con carpaccio de cecina, croquetas XL, entrecot y tiramisú.

En definitiva, se trata de un referente constante para locales y visitantes, de hecho, ha recibido reconocimientos y figura entre los mejor valorados en plataformas como Tripadvisor, destacando la calidad de la cocina, la experiencia global y la amabilidad del servicio.