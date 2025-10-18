La nueva pizzeria de Sevilla con Ferran Adriá como padrino que dirige uno de los mejores maestros pizzaiolos de Italia

En Italia, Massimiliano Prete es sinónimo de excelencia pizzera. Su Sestogusto Torino acaba de renovar los prestigiosos Tre Spicchi del Gambero Rosso, el máximo reconocimiento de laGuida Pizzerie d’Italia 2026, con una puntuación de 94/100.

Además, ha alcanzado el puesto 23 en la 50 Top Pizza World, tras ser décimo en Italia y 36º a nivel mundial el año anterior. Pero ahora, su masa viaja más lejos: el viernes 17 de octubre, el maestro pizzaiolo inaugurará Sestogusto Sevilla, su primer local fuera de Italia, en pleno centro de la capital andaluza.

"El 17 de octubre inauguramos oficialmente la pizzería Sestogusto en Sevilla, después de una apertura en soft opening a mediados de agosto. Para la ocasión estará Ferran Adrià, que se enamoró de nuestra pizza en Turín y nos dará el bautismo español", cuenta Prete en exclusiva para Cocinillas días previos a su apertura.

La sala de Sestogusto en Sevilla.

De Turín a Sevilla: la misma masa, otro contexto

En Turín, la pizza de Sestogusto es un acto de precisión y estudio: fermentaciones largas, texturas ligeras, equilibrio entre territorio y técnica. En Sevilla, esa misma pizza se convierte en una curiosidad gastronómica.

"En España no existe el concepto de pizza crujiente y no hay pizzerías que ofrezcan una amplia gama de masas como la nuestra", nos explica. Su propuesta sorprende por su ligereza y su profundidad, muy diferente a la pizza más blanda y abundante en ingredientes que domina en muchas ciudades españolas.

Las pizzas de Massimiliano Prete han sido premiadas por Gambero Rosso.

La reacción del público español, sin embargo, ha sido inmediata: "La respuesta de estos primeros meses de soft opening ha sido excelente. Los clientes han apreciado mucho nuestro producto, que para ellos es una novedad absoluta".

Adaptarse sin perder identidad

Las masas provienen del Prete Lab de Saluzzo, en el corazón del Piamonte, y llegan a Sevilla gracias a un sistema tecnológico que preserva su integridad. "Abrir en España para mí es un sueño hecho realidad.

Significa contar a otra clientela qué es para mí una masa, intentando que comprendan cuánto estudio hay detrás de cada elemento del menú. He considerado que era la hora después de haber consolidado el laboratorio en Saluzzo", explica Prete. "Es sin duda un gran reto, ¡pero estamos todos preparados!".

Una de las pizzas que hornean en Sestogusto Sevilla.

La adaptación también pasará por los ingredientes. "Por ahora no he pensado en propuestas específicas, porque ya teníamos productos que nos unían a España. Pienso en el chorizo, las anchoas del Cantábrico o el jamón de bellota, que utilizamos desde hace más de diez años".

Y aunque las normas cambian, abrir en España ha sido aún más sencillo. "Desde el punto de vista burocrático, la apertura ha sido más ágil que la italiana".

Italia y España: dos maneras diferentes de vivir la pizza

En Italia, la pizza se entiende como una expresión del territorio, un equilibrio entre técnica y memoria. En España, en cambio, se asocia más al disfrute social, a la idea de compartir. Prete lo ha vivido en primera persona: en Sevilla, su pizza se degusta entre risas, tapas y cañas.

"Septiembre fue un mes de grandes satisfacciones. Después de haber realizado el sueño de llevar mi idea de pizza a Sevilla, me siento honrado de que el Gambero Rosso haya confirmado los Tre Spicchi a Sestogusto. Recibir este reconocimiento es una alegría inmensa", comenta.

Massimiliano Prete en la plaza que ocupa Sestogusto en Sevilla.

El mismo espíritu, con acento andaluz

Sestogusto Sevilla mantiene la esencia italiana, pero respira al ritmo del sur. La masa sigue siendo la protagonista, aunque el entorno cambia: luz, temperatura, horarios, maneras de comer. Todo influye.

"Esta nueva apertura significa intentar que la gente comprenda que detrás de cada masa hay una historia, una técnica y una emoción. Eso no cambia, ni en Turín ni en Sevilla", resume Prete, con un poco de orgullo y sobre todo con la serenidad de quien sabe que su pizza ya no pertenece solo a Italia, sino al mundo.