El mejor restaurante asturiano de Málaga tiene un cachopo y una fabada de 10 y menú del día a 12€: "Hay que ir sí o sí"

¿Un asturiano en Málaga? Mejor aún: un gran asturiano en Málaga. Hablamos de Mesón Astur, en el número 3 de la calle Capitán, junto a la Plaza del Carbón, en pleno centro de la ciudad.

El local es pequeño, con mesas altas y taburetes, lo que le confiere un aire informal, pero tiene mucho encanto y suele llenarse fácilmente, por lo que conviene ir temprano. También dispone de terraza al aire libre.

Su decoración recuerda a los mesones asturianos tradicionales y destaca el ambiente familiar y amable del personal.

Una pareja de asturianos en Málaga

La historia del Mesón Astur de Málaga comenzó hace más de dos décadas, cuando el ovetense Eduardo Terente, acompañado de su pareja Ana Belén Escandón, decidió abrir este restaurante en la Calle Capitán, apoyado por un grupo de cinco amigos malagueños que le prestaron el dinero necesario para arrancar el proyecto.

Inaugurado en febrero de 2001, el Mesón Astur nació con una carta sencilla de especialidades asturianas y un ambiente familiar que lo convirtió rápidamente en un referente en la ciudad.​

Eduardo era dueño de un chigre (bar típico asturiano para la sidra), pero tras la crisis minera en Asturias tuvo que cerrar y emigrar a Málaga, donde replicó el formato asturiano, adaptándolo a la nueva clientela.

El cachopo por encargo de Mesón Astur en Málaga. Tripadvisor

Desde el primer día, fue tradicional colgar un cuadro con los nombres de los amigos que lo ayudaron y escanciar sidra a la manera popular del norte.​

El matrimonio asturiano apostó por la autenticidad y la sencillez, manteniendo una oferta limitada pero consistente de platos genuinos, que nunca varían en calidad y sabor.

Este enfoque, junto con el ambiente informal y cercano, ha fidelizado a muchos clientes locales y visitantes, convirtiendo el Mesón Astur en un lugar bullicioso, alegre y muy apreciado para disfrutar de gastronomía asturiana en Málaga.​

Después de más de veinte años, el restaurante sigue siendo gestionado por la pareja, manteniendo intacta la filosofía de ofrecer cocina honesta y ambiente íntimo, así como celebrar la cultura asturiana en el sur de España.

Cachopo, fabada y sidra sobresalientes

La carta ofrece platos representativos de la cocina del norte, como fabada asturiana, chorizos a la sidra, escalopines al Cabrales, pastel de cabracho ("una delicia", según los clientes) y pulpo a la gallega ("el mejor que te puedes comer", aseguran), además de sus conocidas croquetas y patatas al Cabrales.

También es muy apreciada su sidra natural, escanciada por el propio dueño en barra, y cocinan cachopo por encargo. Entre los postres, destaca su tarta de queso casera.​

El precio medio por persona oscila entre 10 y 20 euros, con un menú del día a 12 euros, ofreciendo una excelente relación calidad-precio. Se sirven comidas y cenas, con bebidas variadas como cerveza, vino y café.​

El mejor asturiano de Málaga

Mesón Astur goza de una reputación sobresaliente: tiene una calificación de 4.6 sobre 5 en Google y alrededor de 4.4 en Tripadvisor, y es considerado un clásico entre los pocos restaurantes asturianos de Málaga.

Los visitantes elogian especialmente la calidad de los productos, la abundancia de las raciones y la atención del personal. "Es de esos lugares con solera que aún no han sido usurpados por los guiris", afirma una comensal. "Un sitio al que hay que ir sí o sí", sentencia otro parroquiano.