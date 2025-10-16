Se emociona con un restaurante japonés que casi nadie conoce en Madrid: "Pagamos 37 € y es el descubrimiento del año"

En una ciudad como Madrid, cada semana abren nuevos restaurantes con aspiraciones de convertirse en el nuevo place to be y, si tienen suerte, no tardan en llenarse de influencers dispuestos a ser los primeros en hacerse la foto.

Pero hoy en COCINILLAS nos hacemos eco de justo lo contrario gracias a un vídeo compartido por la creadora de contenido Luqi, más conocida en Instagram como @bocahambrienta, que ha puesto el foco en un pequeño local escondido en el barrio de Chamartín.

Su entusiasmo al probar algunos platos de su carta llegó a tal nivel que no ha dudado en calificarlo como "el descubrimiento del año”. El protagonista de esta historia se llama Manekita Ciudad, y está en el número 5 de la calle del Sauce.

"He encontrado mi restaurante japonés favorito en Madrid. ¡Brutal!”, comienza diciendo Luqi en el vídeo que ha compartido con sus seguidores.

En poco más de un minuto, la creadora describe su experiencia con la ilusión de quien ha dado con un tesoro gastronómico, un restaurante donde la cocina japonesa es casera y auténtica.

Tanto es así que en el perfil de Instagram del propio restaurante hay una publicación a modo de disclaimer indicando que a veces tardan en servir algunos platos porque solo son dos personas y todos sus platos son caseros y hechos en el momento.

"Quizá va a ser el mejor descubrimiento del año… llevaba muchísimo tiempo sin que un sitio me impresionara taaaanto”, confiesa Luqi entre risas y gestos de sorpresa.

El relato de la instagramer continúa con una historia sobre el origen del local. Manekita Ciudad es el proyecto de dos amigos, uno de Tokio y otro de China, que decidieron unir fuerzas para ofrecer auténtica comida japonesa con un toque propio y sin pretensiones, con una carta corta, sencilla, pero pensada para conquistar.

Emoción desde el primer bocado

Luqi y su acompañante comenzaron con unas gyozas de cerdo (6 unidades, 12 €). "Son gyozas caseras y son las mejores que he probado”, afirma sin titubeos. Describe la masa como "fina y dorada”, con un relleno "muy jugoso, que explota en la boca”. Las acompaña una salsa casera a base de vinagre, soja y un toque picante, que -según dice- "está de muerte”.

El siguiente plato fue el pollo karaage (media ración, 7,5 €), el clásico pollo frito japonés. "Sabor muy auténtico, rico y con buena textura. Me gustó”, resume.

Pero el clímax de la experiencia llega con el arroz con curry y tonkatsu (14,5 €), el plato que, según sus palabras, la dejó "flipadísima”.

Luqi explica que en Manekita utilizan aguja de cerdo marinada durante horas para conseguir una textura tierna y jugosa. "Se corta en filetes gruesos y lo fríen al momento. Aquí no lo hace bien, lo hace de p… madre”, exclama entre carcajadas.

No cabe ninguna duda de que está disfrutando a lo grande. "Es impresionante lo jugoso y lo tierno que es… el mejor curry japonés que he probado, eh”, añade.

Calidad que sorprende y precio que convence

El encanto de Manekita Ciudad no reside solo en la comida, sino también en su honestidad. No hay pretensiones ni artificios, es un bar-restaurante sencillo, con una decoración sin excesos y un ambiente tranquilo.

"Carta corta, sitio pequeño, pero se nota el mimo que ponen”, escribe Luqi en el texto que acompaña el vídeo.

Al final, el precio total de la comida -37,40 € entre dos personas, incluyendo un par de bebidas- resume la sorpresa que se lleva la creadora. Por menos de 20 € por cabeza se puede disfrutar de una comida casera, con ingredientes de calidad y sabores que recuerdan al Japón más auténtico.

"Para la calidad que tiene, no es nada caro. Salí súper feliz y agradecida porque está realmente todo muy bueno”, concluye.