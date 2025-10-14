De dark kitchen a referencia popular: el restaurante que fusiona cocina mexicana y catalana con un ticket de 30€

En plena pandemia, cuando las calles estaban vacías y los pedidos a domicilio eran la única ventana al mundo exterior, tres amigos decidieron cocinar algo distinto: no solo tacos, sino una nueva forma de entender la gastronomía mexicana en Barcelona.

Así nació SALSA Street Food, una dark kitchen que empezó con una sola mesa y hoy se ha convertido en uno de los conceptos más frescos y comentados de la ciudad.

El proyecto comenzó con un pequeño obrador en la calle Laforja 130. Lo que debía ser una cocina oculta dedicada al delivery mexicano se convirtió, casi sin quererlo, en un fenómeno de boca a boca.

La entrada al restaurante.

Las comandas crecieron y, con ellas, el deseo del público por vivir la experiencia más allá de la pantalla. En abril de 2023, SALSA dio el salto: transformó su cocina en un restaurante con servicio en sala, conservando la esencia callejera pero con un toque más sofisticado.

Ahora, a mediados de 2025, el trío fundador —Alejandro Ferrer, Santiago Giralt y Carlos Matas— celebra la apertura de su segundo local en Muntaner 124, a solo una manzana del Hospital Clínic.

Con esta expansión, el proyecto que nació entre hornos y confinamientos se consolida como una de las apuestas gastronómicas más interesantes de la nueva Barcelona.

Una carta entre México y Cataluña

El alma del restaurante está en la cocina, y ahí brilla Santiago Giralt, formado en los fogones de Alkimia y Alkostat bajo la tutela de Jordi Vilà. Su propuesta mezcla sin complejos la tradición mexicana con la creatividad catalana, dando lugar a una carta tan cercana como innovadora.

Entre los imprescindibles figuran la ensaladilla Pacífico, el tartar de corvina y la ya célebre croqueta de cochinita pibil, premiada como segunda mejor tapa de Cataluña en 2023.

Algunos de los platos de SALSA Street Food.

Pero el plato que se ha convertido en seña de identidad es el “Taco del mes”, una creación efímera que cambia cada cuatro semanas y que fideliza a una clientela deseosa de probar la siguiente sorpresa.

Con un ticket medio de 30 € por persona, SALSA ofrece una experiencia gastronómica que logra un difícil equilibrio: cocina con técnica y alma sin renunciar a la accesibilidad.

Además, entre semana, proponen un menú de mediodía por 14 € que refuerza su vocación de ser un restaurante para todos los públicos.

Dos locales, una misma alma

El éxito de SALSA no se entiende sin su cuidada estética. El primer local, concebido junto a la agencia creativa Alan Crew y el arquitecto Marcos Duffo, transformó un espacio de delivery en un restaurante cálido y funcional, lleno de energía y color.

Cada semana hay un taco que se vuelve en único protagonista.

El nuevo establecimiento, en cambio, mira hacia el futuro con un aire más sofisticado. Bajo la dirección de la interiorista Inés Sanfeliu, el local adopta la personalidad de un listening bar, donde la buena música se integra en la experiencia culinaria.

Madera, luces cálidas y vinilos conforman un ambiente donde se puede tanto cenar como dejarse llevar por el ritmo de la sobremesa.

Tres amigos y una idea clara

Lo que distingue a SALSA es su autenticidad. Alejandro, Santiago y Carlos no vienen todos del mundo de la cocina. Dos de ellos proceden del sector digital y de empresas como Glovo, pero comparten una pasión genuina por la restauración.

Esa mezcla de mirada tecnológica y sensibilidad gastronómica explica por qué el proyecto ha sabido conectar con el público joven sin perder rigor culinario.

En una ciudad donde los conceptos gastronómicos van y vienen, SALSA ha conseguido crear comunidad. Su propuesta fusiona la calidez del taco callejero con la precisión técnica de la alta cocina catalana, todo a un precio que invita a repetir.