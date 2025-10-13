El bonito pueblo mudéjar de Ávila donde se hacen los mejores cochinillos asados: “Nada que envidiar a Segovia”

El cochinillo es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía tradicional española, especialmente en Castilla y León. Se trata de un cerdo joven, normalmente de menos de tres semanas, que se caracteriza por su piel dorada y crujiente junto a una carne extremadamente jugosa y tierna.

Lo más típico es comerlo asado entero en horno de leña y servido en cazuela de barro. Este tipo de horno permite una cocción lenta y uniforme, gracias a lo cual se logra una textura perfecta y un toque ahumado que respeta la pureza del producto, ya que el cochinillo sólo se condimenta con un poco de agua y sal.

Segovia es la ciudad más famosa por este plato, donde es considerado un símbolo culinario y cultural. No obstante, también es importante en otras localidades de Castilla y León, en Madrid y en algunas zonas manchegas.

De hecho, algunos prefieren el cochinillo de fuera de Segovia, como le ocurre al influencer gastronómico Alfonso Ortega, más conocido en redes por el nombre de 'Cocituber'.

Arévalo, tierra de "los mejores cochinillos"

Cocituber, natural de Ávila, visitó recientemente el pueblo de Arévalo para probar su emblema culinario por excelencia y se marchó más que satisfecho. "Tenía ganas de pasar por Arévalo, en este pueblo se hacen los mejores cochinillos, nada que envidiar a Segovia", aseguró.

La localidad es otro de los centros neurálgicos del cochinillo asado, que allí recibe el nombre de "tostón" en alusión al color tostado que adquiere la piel después de asarla.

El cochinillo de Asador El Figón de Arévalo. Asador El Figón

La tradición de asar cochinillo en Arévalo se remonta a siglos atrás, cuando las familias rurales cocinaban cochinillos lechales, alimentados exclusivamente con leche materna, en hornos de leña de encina o roble y en cazuelas de barro.

Este plato suele servirse en celebraciones familiares, fiestas locales y eventos especiales de la zona. Además, cuenta con su propio monumento en la Plaza del Arrabal de Arévalo, una escultura de bronce de un cochinillo asado que fue inaugurada en 2003.

Dónde comer cochinillo en Arévalo

Entre los mejores sitios para comer cochinillo en Arévalo, Cocituber recomienda el restaurante Asador El Figón de Arévalo, donde lo elaboran siguiendo la receta tradicional. "Es de los más ricos que he probado nunca", afirma.

Asador Las Cubas. Otro gran sitio para comer cochinillo, de los mejores valorados después de El Figón. Muy popular tanto entre turistas como locales. Restaurante Anduriña. Conocido también por su buena variedad de vinos y postres. Asador Museo Siboney. La ambientación del local es ya una experiencia en sí misma, decorado como un museo temático en torno al cerdo. El lechazo es otro de sus platos estrella. Restaurante El Tostón de Oro. Especializado en cocina tradicional castellana y asados. El menú de cochinillo asado incluye un primero, segundo, postre y bebida (agua, cerveza o vino) por sólo 35 euros.

Qué ver en Arévalo y alrededores

Museo de Historia de Arévalo: Ubicado en la Plaza de la Villa, es ideal para conocer la historia local y detalles sobre la evolución de la ciudad y su comarca.​

Castillo de Arévalo: Imponente fortaleza del siglo XV, símbolo de la villa y una de las visitas imprescindibles. Está restaurado y alberga exposiciones temporales y permanentes.​

Arco de los Descalzos: Monumento emblemático que formaba parte de la antigua muralla, ideal para comprender el pasado medieval de la ciudad.​

Ermita De La Lugareja: Joya del románico-mudéjar situada en las afueras, perfecta para los amantes del arte y la arquitectura antigua.​

Además de estos lugares, los alrededores de Arévalo ofrecen rutas para disfrutar del paisaje castellano y pueblos cercanos con patrimonio interesante, como Madrigal de las Altas Torres (cuna de Isabel la Católica) o Tiñosillos con ejemplos de arquitectura mudéjar. También puedes explorar espacios naturales para observar aves y pasear junto al río Adaja.